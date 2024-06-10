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Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон - РИА Новости, 10.06.2024
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17:56 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/moldaviya-1952023480.html
Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон
Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон - РИА Новости, 10.06.2024
Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон
Для Молдавии стратегия национальных интересов должна быть единственно верной, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:56
2024-06-10T17:56
в мире
молдавия
франция
бельгия
игорь додон
европарламент
евросоюз
выборы в европарламент — 2024
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Для Молдавии стратегия национальных интересов должна быть единственно верной, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале, комментируя выборы в Европарламент. Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство. "Республика Молдова должна выучить уроки политических процессов в Европе, которые раскрывают нестабильность и неопределенность в отношениях между странами ЕС… И то, что произошло на выборах в Европарламент, показывает, что стратегия национальных интересов является актуальной и единственно верной для нашей Молдовы", - написал Додон. Он отметил, что результаты выборов в Европарламент показывают, что все больше граждан европейских государств выступают за политику, ориентированную на национальные интересы своих стран. По его мнению, национальный интерес Молдавии заключается в том, чтобы поддерживать дружественные отношения со всеми странами, не вступая в какой-либо военный блок или какой-либо союз государств, которые потребовали бы отказа от суверенитета и вражды с другими государствами в качестве предварительного условия для вступления. "Неправильно и немудро жертвовать всеми нашими экономическими интересами, нашим национальным наследием, идентичностью, территориальной целостностью и суверенитетом ради присоединения к проекту ЕС, который становится нестабильным, применяет двойные стандарты, милитаризуется и относится к нам как к территории-придатку, как к колонии, используемой в чуждых нам геополитических целях", - подчеркнул Додон.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, франция, бельгия, игорь додон, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Молдавия, Франция, Бельгия, Игорь Додон, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон

Додон: стратегия нацинтересов должна быть единственно верной для Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Для Молдавии стратегия национальных интересов должна быть единственно верной, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале, комментируя выборы в Европарламент.
Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство.
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"Республика Молдова должна выучить уроки политических процессов в Европе, которые раскрывают нестабильность и неопределенность в отношениях между странами ЕС… И то, что произошло на выборах в Европарламент, показывает, что стратегия национальных интересов является актуальной и единственно верной для нашей Молдовы", - написал Додон.
Он отметил, что результаты выборов в Европарламент показывают, что все больше граждан европейских государств выступают за политику, ориентированную на национальные интересы своих стран.
По его мнению, национальный интерес Молдавии заключается в том, чтобы поддерживать дружественные отношения со всеми странами, не вступая в какой-либо военный блок или какой-либо союз государств, которые потребовали бы отказа от суверенитета и вражды с другими государствами в качестве предварительного условия для вступления.
"Неправильно и немудро жертвовать всеми нашими экономическими интересами, нашим национальным наследием, идентичностью, территориальной целостностью и суверенитетом ради присоединения к проекту ЕС, который становится нестабильным, применяет двойные стандарты, милитаризуется и относится к нам как к территории-придатку, как к колонии, используемой в чуждых нам геополитических целях", - подчеркнул Додон.
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В миреМолдавияФранцияБельгияИгорь ДодонЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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