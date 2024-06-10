https://ria.ru/20240610/moldaviya-1952023480.html

Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон

Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон - РИА Новости, 10.06.2024

Приоритетом для Молдавии должны стать национальные интересы, заявил Додон

Для Молдавии стратегия национальных интересов должна быть единственно верной, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:56

2024-06-10T17:56

2024-06-10T17:56

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молдавия

франция

бельгия

игорь додон

европарламент

евросоюз

выборы в европарламент — 2024

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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Для Молдавии стратегия национальных интересов должна быть единственно верной, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале, комментируя выборы в Европарламент. Выборы в Европарламент, прошедшие с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза, в ряде государств завершились разгромом правящих партий и победой правых сил. В этих странах, к примеру, во Франции и в Бельгии, может существенно поменяться правительство. "Республика Молдова должна выучить уроки политических процессов в Европе, которые раскрывают нестабильность и неопределенность в отношениях между странами ЕС… И то, что произошло на выборах в Европарламент, показывает, что стратегия национальных интересов является актуальной и единственно верной для нашей Молдовы", - написал Додон. Он отметил, что результаты выборов в Европарламент показывают, что все больше граждан европейских государств выступают за политику, ориентированную на национальные интересы своих стран. По его мнению, национальный интерес Молдавии заключается в том, чтобы поддерживать дружественные отношения со всеми странами, не вступая в какой-либо военный блок или какой-либо союз государств, которые потребовали бы отказа от суверенитета и вражды с другими государствами в качестве предварительного условия для вступления. "Неправильно и немудро жертвовать всеми нашими экономическими интересами, нашим национальным наследием, идентичностью, территориальной целостностью и суверенитетом ради присоединения к проекту ЕС, который становится нестабильным, применяет двойные стандарты, милитаризуется и относится к нам как к территории-придатку, как к колонии, используемой в чуждых нам геополитических целях", - подчеркнул Додон.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html

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в мире, молдавия, франция, бельгия, игорь додон, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024