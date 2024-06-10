https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951984371.html

Президент Молдавии утвердила поправки в статью УК о госизмене

Президент Молдавии утвердила поправки в статью УК о госизмене - РИА Новости, 10.06.2024

Президент Молдавии утвердила поправки в статью УК о госизмене

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью УК о госизмене, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте администрации главы... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:06

2024-06-10T16:06

2024-06-10T16:12

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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью УК о госизмене, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте администрации главы республики. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "Президент Республики Молдова постановляет: промульгировать (утвердить - ред.) закон №136 от 6 июня 2024 года о внесении изменений в Уголовный кодекс о правонарушениях", - говорится в указе Санду. Ранее Оппозиционные депутаты раскритиковали данные поправки, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Глава представительства международной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан также заявил, что новое определение государственной измены угрожает свободе выражения мнений и является открытым для злоупотреблений. От имени организации он просил парламент отозвать этот законопроект и призывал президента Молдавии Майю Санду не подписывать его. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951787470.html

https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951924527.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду