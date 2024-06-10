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В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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16:05 10.06.2024 (обновлено: 16:34 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951983453.html
В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов ЕП
В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов ЕП
В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов Европарламента, заявил в понедельник депутат ЕП от Румынии Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:05
2024-06-10T16:34
в мире
молдавия
румыния
кишинев
европарламент
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов Европарламента, заявил в понедельник депутат ЕП от Румынии Зигфрид Мурешан. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Власти Молдавии открыли на территории республики 52 избирательных участка по всей стране, из которых 13 работали в Кишиневе. "Поздравляю всех жителей Молдавии с румынскими паспортами, которые приняли участие в голосовании. Почти 57 тысяч человек пришли на избирательные участки. Это самая большая явка румын, проживающих вне Румынии. Ваше доверие вдохновляют меня продолжить работу по продвижению европейской интеграции Республики Молдова", - написал в социальных сетях Мурешан, который также является вице-председателем Европейской народной партии (ЕНП).
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов ЕП

Мурешан: 57 тыс молдаван-граждан Румынии приняли участие в выборах депутатов ЕП

© AFP 2024 / ELENA COVALENCOОчередь на избирательный участок на выборах в Европарламент в Кишиневе. 9 июня 2024
Очередь на избирательный участок на выборах в Европарламент в Кишиневе. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / ELENA COVALENCO
Очередь на избирательный участок на выборах в Европарламент в Кишиневе. 9 июня 2024
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. В Молдавии 57 тысяч человек приняли участие в выборах депутатов Европарламента, заявил в понедельник депутат ЕП от Румынии Зигфрид Мурешан.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Власти Молдавии открыли на территории республики 52 избирательных участка по всей стране, из которых 13 работали в Кишиневе.
"Поздравляю всех жителей Молдавии с румынскими паспортами, которые приняли участие в голосовании. Почти 57 тысяч человек пришли на избирательные участки. Это самая большая явка румын, проживающих вне Румынии. Ваше доверие вдохновляют меня продолжить работу по продвижению европейской интеграции Республики Молдова", - написал в социальных сетях Мурешан, который также является вице-председателем Европейской народной партии (ЕНП).
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В миреМолдавияРумынияКишиневЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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