https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951924527.html
КС Молдавии разрешил снимать с выборов подозреваемых в коррупции кандидатов
КС Молдавии разрешил снимать с выборов подозреваемых в коррупции кандидатов - РИА Новости, 10.06.2024
КС Молдавии разрешил снимать с выборов подозреваемых в коррупции кандидатов
Конституционный суд Молдавии отклонил в понедельник запрос депутатов от оппозиционного блока "Победа", требовавших приостановить норму кодекса о снятии... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:46
2024-06-10T12:46
2024-06-10T12:46
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в понедельник запрос депутатов от оппозиционного блока "Победа", требовавших приостановить норму кодекса о снятии кандидата с выборов на основании подозрений в коррупции, без доказательной базы. Парламентарии от оппозиции в начале июня запросили инстанцию проверить законность соответствующих поправок в Кодексе о выборах. Поводом для обращения выступил тот факт, что на прошедших в мае выборах кандидат от оппозиционной партии "Шанс" Руслан Филипаш был снят с выборов главы администрации села Тырнова в последний момент на основании "доноса". Депутаты от блока "Победа" считают, что положения избирательного кодекса нарушают презумпцию невиновности и лишают граждан права быть избранными "Запрос депутатов группы "Победа" отклонен. Доводы авторов не доказывают неминуемого и непоправимого характера предполагаемых негативных последствий соответствующей нормы", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте конституционного суда. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240610/vybory-1951901114.html
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в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
КС Молдавии разрешил снимать с выборов подозреваемых в коррупции кандидатов
КС Молдавии отклонил запрос оппозиции о снятии Филипаша
КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в понедельник запрос депутатов от оппозиционного блока "Победа", требовавших приостановить норму кодекса о снятии кандидата с выборов на основании подозрений в коррупции, без доказательной базы.
Парламентарии от оппозиции в начале июня запросили инстанцию проверить законность соответствующих поправок в Кодексе о выборах. Поводом для обращения выступил тот факт, что на прошедших в мае выборах кандидат от оппозиционной партии "Шанс" Руслан Филипаш был снят с выборов главы администрации села Тырнова в последний момент на основании "доноса". Депутаты от блока "Победа" считают, что положения избирательного кодекса нарушают презумпцию невиновности и лишают граждан права быть избранными
«
"Запрос депутатов группы "Победа" отклонен. Доводы авторов не доказывают неминуемого и непоправимого характера предполагаемых негативных последствий соответствующей нормы", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте конституционного суда.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.