https://ria.ru/20240610/moldaviya-1951840276.html
Блок "Победа" выдвинет единого кандидата на выборах президента Молдавии
Блок "Победа" выдвинет единого кандидата на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 10.06.2024
Блок "Победа" выдвинет единого кандидата на выборах президента Молдавии
Молдавский оппозиционный блок "Победа" выступает за выдвижение единого кандидата от блока на выборах президента Молдавии, будет обсуждать, кто может стать этим... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:50
2024-06-10T00:50
2024-06-10T00:50
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илан шор
майя санду
евразийский экономический союз
блок "победа"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" выступает за выдвижение единого кандидата от блока на выборах президента Молдавии, будет обсуждать, кто может стать этим кандидатом, заявил РИА Новости лидер "Победы" Илан Шор. "Мы на сегодняшний день обсуждаем с коллегами то, как мы хотим идти вперёд. Не исключено, что мы вообще будем обсуждать легитимность... Мы за единого кандидата, мы будем обсуждать с коллегами единого кандидата", - сказал Шор. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Выборы президента Молдавии пройдут в один день с референдумом за вступление в Евросоюз, с инициативой проведения которого выступила президент Молдавии Майя Санду. Санду также заявляла, что намерена баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20240610/shor-1951840126.html
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951759074.html
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в мире, молдавия, москва, илан шор, майя санду, евразийский экономический союз, блок "победа"
В мире, Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Блок "Победа"
Блок "Победа" выдвинет единого кандидата на выборах президента Молдавии
Лидер "Победы" Шор: блок будет обсуждать с коллегами единого кандидата на выборы