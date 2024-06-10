https://ria.ru/20240610/mishustin-1951977806.html
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти без сбоев
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти без сбоев - РИА Новости, 10.06.2024
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти без сбоев
Процесс индексации пенсии работающим пенсионерам должен идти без сбоев и быть удобным для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:53
2024-06-10T15:53
2024-06-10T19:42
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Процесс индексации пенсии работающим пенсионерам должен идти без сбоев и быть удобным для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Процесс возобновления индексаций (пенсий) должен идти без сбоев и максимально удобно для людей, без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина также заявил о необходимости организовать "разъяснительную работу", чтобы граждане понимали, "какую сумму они получат и из чего она складывается".
https://ria.ru/20240610/pensionery-1951976984.html
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти без сбоев
Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам должна идти удобно для них
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Процесс индексации пенсии работающим пенсионерам должен идти без сбоев и быть удобным для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Процесс возобновления индексаций (пенсий) должен идти без сбоев и максимально удобно для людей, без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина также заявил о необходимости организовать "разъяснительную работу", чтобы граждане понимали, "какую сумму они получат и из чего она складывается".