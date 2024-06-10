https://ria.ru/20240610/mishustin-1951904352.html

Мишустин поздравил Светлану Захарову с юбилеем

Мишустин поздравил Светлану Захарову с юбилеем - РИА Новости, 10.06.2024

Мишустин поздравил Светлану Захарову с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днем рождения балерину Светлану Захарову, отметив ее уникальный талант и восхитительную грациозность,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:45

2024-06-10T11:45

2024-06-10T11:45

культура

россия

светлана захарова

михаил мишустин

большой театр

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днем рождения балерину Светлану Захарову, отметив ее уникальный талант и восхитительную грациозность, позволившие ей покорить прославленные сцены, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова отмечает в понедельник 45-летие. "Вы – одна из самых ярких и выдающихся звёзд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить. Уникальный талант, высочайший уровень мастерства и восхитительная грациозность позволили Вам покорить прославленные сцены, создать галерею запоминающихся образов. Ведущие партии в легендарных постановках стали эталоном классического танца, снискали искреннюю любовь миллионов поклонников", - говорится в телеграмме. Премьер-министр поделал балерине дальнейших успехов, новых творческих идей, крепкого здоровья и благополучия. Светлана Захарова - народная артистка России (2008), лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства 2006 года, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Она также является офицером французского ордена "За заслуги в искусстве и литературе" (2010). Лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" (1999, 2000), Международной премии К.С. Станиславского (2020), обладательница приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse (2005, 2015), Премии Леонида Мясина (2019), и других.

https://ria.ru/20240610/zakharova-1951543219.html

https://ria.ru/20170120/1486128449.html

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россия, светлана захарова, михаил мишустин, большой театр