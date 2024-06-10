https://ria.ru/20240610/miroustroystvo-1951899351.html

Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров

Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024

Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров

Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:34

2024-06-10T11:34

2024-06-10T11:34

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального юга и востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС. Он подчеркнул, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. "Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны", - заключил министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, брикс, сша