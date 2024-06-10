Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров
Лавров: переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального юга и востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС.
Он подчеркнул, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. "Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны", - заключил министр.
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
26 апреля, 08:00