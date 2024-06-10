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Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024
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11:34 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/miroustroystvo-1951899351.html
Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров
Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024
Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров
Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:34
2024-06-10T11:34
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального юга и востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС. Он подчеркнул, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. "Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны", - заключил министр.
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в мире, россия, сергей лавров, брикс, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, США
Переход к новому мироустройству займет целую эпоху, заявил Лавров

Лавров: переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального юга и востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС.
Он подчеркнул, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. "Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны", - заключил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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В миреРоссияСергей ЛавровБРИКССША
 
 
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