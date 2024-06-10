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В Минпромторге предложили повысить пошлины на вина из недружественных стран
В Минпромторге предложили повысить пошлины на вина из недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2024
В Минпромторге предложили повысить пошлины на вина из недружественных стран
Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:24
2024-06-10T11:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Люксовый сегмент отечественного виноделия растет не так быстро, как массовый сегмент. И поддержать это направление можно только за счет того, чтобы повысить ввозные пошлины на вино из недружественных государств. Согласен с этой идеей", - сказал он в кулуарах форума. Евтухов не ответил на вопрос, на сколько надо увеличить пошлины, но подчеркнул, что после включения этого механизма отечественному премиальному сегменту точно будет легче развиваться. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/vino-1951690982.html
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экономика, россия, грузия, виктор евтухов, нато
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Грузия, Виктор Евтухов, НАТО
В Минпромторге предложили повысить пошлины на вина из недружественных стран
Евтухов: повышение пошлин на ввоз вин поможет отечественному виноделию
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному, помочь ему может увеличение ввозных пошлин на вина из недружественных стран, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Люксовый сегмент отечественного виноделия растет не так быстро, как массовый сегмент. И поддержать это направление можно только за счет того, чтобы повысить ввозные пошлины на вино из недружественных государств. Согласен с этой идеей", - сказал он в кулуарах форума.
Евтухов не ответил на вопрос, на сколько надо увеличить пошлины, но подчеркнул, что после включения этого механизма отечественному премиальному сегменту точно будет легче развиваться.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО
в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии
.
Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.