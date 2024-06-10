https://ria.ru/20240610/minoborony-1951939796.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:42

2024-06-10T13:42

2024-06-10T13:42

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирное, Нестерянка Запорожской области, Осокоровка и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа, 152 мм орудие "Гиацинт-Б" и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240610/svo-1951935999.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф