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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:42
2024-06-10T13:42
2024-06-10T13:42
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение дня наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирное, Нестерянка Запорожской области, Осокоровка и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа, 152 мм орудие "Гиацинт-Б" и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне ответственности "Днепра"