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Власти Буйнакска рассказали о проверках воды перед массовым отравлением
Власти Буйнакска рассказали о проверках воды перед массовым отравлением - РИА Новости, 10.06.2024
Власти Буйнакска рассказали о проверках воды перед массовым отравлением
Специалисты Роспотребнадзора 6 июня проводили плановые лабораторные исследования качества водопроводной воды в дагестанском Буйнакске, где затем произошло... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:20
2024-06-10T16:20
2024-06-10T16:20
происшествия
здоровье - общество
буйнакск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора 6 июня проводили плановые лабораторные исследования качества водопроводной воды в дагестанском Буйнакске, где затем произошло массовое отравление людей, отклонений от норм зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе администрации города. В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. "Ранее, 6 июня 2024 года, Роспотребнадзор проводил плановые лабораторные исследования на соответствие качества подаваемой воды населению. Отклонений от норм зафиксировано не было, выдано заключение о соответствии", – говорится в сообщении. На утро 10 июня организованы подворные обходы для выявления заболевших на территории города, добавили в мэрии. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в связи с отравлением людей в Буйнакске специалисты ведомства проводят лабораторные исследования и мониторинг проб воды в сети водоснабжения.
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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти Буйнакска рассказали о проверках воды перед массовым отравлением
Мэрия: Роспотребнадзор 6 июня проверял качество водопроводной воды в Буйнакске
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора 6 июня проводили плановые лабораторные исследования качества водопроводной воды в дагестанском Буйнакске, где затем произошло массовое отравление людей, отклонений от норм зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе администрации города.
В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
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"Ранее, 6 июня 2024 года, Роспотребнадзор проводил плановые лабораторные исследования на соответствие качества подаваемой воды населению. Отклонений от норм зафиксировано не было, выдано заключение о соответствии", – говорится в сообщении.
На утро 10 июня организованы подворные обходы для выявления заболевших на территории города, добавили в мэрии.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в связи с отравлением людей в Буйнакске специалисты ведомства проводят лабораторные исследования и мониторинг проб воды в сети водоснабжения.