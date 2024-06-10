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В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание - РИА Новости, 10.06.2024
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14:56 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/mer-1951961585.html
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание - РИА Новости, 10.06.2024
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание
Энергетики не включат отопление в домах жителей Магадана, несмотря на резкое похолодание на побережье региона, сообщил мэр города Юрий Гришан в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:56
2024-06-10T14:56
общество
магадан
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Энергетики не включат отопление в домах жителей Магадана, несмотря на резкое похолодание на побережье региона, сообщил мэр города Юрий Гришан в Telegram-канале. Ранее первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана. Спасатели рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая. Пользователи социальных сетей в Магадане жалуются на холод и сырость в квартирах, температура воздуха по ночам опускается до +3 градусов по Цельсию. "Побывал на ряде котельных и на центральном тепловом пункте, убедился в том, что ремонтные работы идут везде, и инженерные системы находятся в неработоспособном состоянии. Поэтому говорить о запуске (перезапуске) отопления не представляется возможным", - написал Гришан. Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года.
https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html
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общество, магадан, магаданская область
Общество, Магадан, Магаданская область
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание

Мэр: Отопление не вернут жителям Магадана, несмотря на первый летний снег

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Энергетики не включат отопление в домах жителей Магадана, несмотря на резкое похолодание на побережье региона, сообщил мэр города Юрий Гришан в Telegram-канале.
Ранее первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана. Спасатели рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая. Пользователи социальных сетей в Магадане жалуются на холод и сырость в квартирах, температура воздуха по ночам опускается до +3 градусов по Цельсию.
«
"Побывал на ряде котельных и на центральном тепловом пункте, убедился в том, что ремонтные работы идут везде, и инженерные системы находятся в неработоспособном состоянии. Поэтому говорить о запуске (перезапуске) отопления не представляется возможным", - написал Гришан.
Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года.
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