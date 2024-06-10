https://ria.ru/20240610/mer-1951961585.html
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание - РИА Новости, 10.06.2024
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание
Энергетики не включат отопление в домах жителей Магадана, несмотря на резкое похолодание на побережье региона, сообщил мэр города Юрий Гришан в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:56
2024-06-10T14:56
2024-06-10T14:56
общество
магадан
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755534758_0:427:910:939_1920x0_80_0_0_176b5cc5d38d77d0da11f06026291054.jpg
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Энергетики не включат отопление в домах жителей Магадана, несмотря на резкое похолодание на побережье региона, сообщил мэр города Юрий Гришан в Telegram-канале. Ранее первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана. Спасатели рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая. Пользователи социальных сетей в Магадане жалуются на холод и сырость в квартирах, температура воздуха по ночам опускается до +3 градусов по Цельсию. "Побывал на ряде котельных и на центральном тепловом пункте, убедился в том, что ремонтные работы идут везде, и инженерные системы находятся в неработоспособном состоянии. Поэтому говорить о запуске (перезапуске) отопления не представляется возможным", - написал Гришан. Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года.
https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755534758_0:342:910:1025_1920x0_80_0_0_4e5b4dc61f8f40aeb1eb875dcd4dda66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магадан, магаданская область
Общество, Магадан, Магаданская область
В Магадане не включат отопление, несмотря на резкое похолодание
Мэр: Отопление не вернут жителям Магадана, несмотря на первый летний снег