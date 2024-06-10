https://ria.ru/20240610/meksika-1952062527.html
В центральной Мексике неизвестные расстреляли женщин с детьми
В центральной Мексике неизвестные расстреляли женщин с детьми - РИА Новости, 10.06.2024
В центральной Мексике неизвестные расстреляли женщин с детьми
Четыре женщины и двое младенцев были убиты в ночь на понедельник в центральном мексиканском штате Гуанахуато, сообщили городские власти. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:03
2024-06-10T21:03
2024-06-10T21:11
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МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Четыре женщины и двое младенцев были убиты в ночь на понедельник в центральном мексиканском штате Гуанахуато, сообщили городские власти. "Секретариат безопасности Леона совместно с прокуратурой штата расследуют вооруженное нападение, в результате которого погибли 6 человек в районе Индустриаль ... Врачи скорой помощи подтвердили, что в доме находились шесть мертвых человек - двое несовершеннолетних и четыре женщины", - говорится в сообщении в блоге городской полиции в Х. По информации местных СМИ, двое вооруженных мужчин в ночь на воскресенье открыли огонь по людям, находившимся в жилом доме в населенном районе города. На месте были изъяты гильзы от короткоствольного и длинноствольного оружия. Автомобиль, на котором скрылись преступники, объявлен в розыск. Местные жители рассказали журналистам, что нападение произошло спустя несколько минут после того, как район преступления покинул патруль национальной гвардии. В доме, который стал объектом атаки, проживали трое из убитых женщин и оба погибших ребенка в возрасте 3 месяцев и одного года. Гуанахуато — один из шести штатов, наиболее сильно страдающих от насилия со стороны организованной преступности. По данным Национальной системы общественной безопасности, в Гуанахуато в 2023 году было зафиксировано 3104 умышленных убийства, из них 777 - в муниципалитете Леон.
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в мире, гуанахуато (штат), мексика, леон
В мире, Гуанахуато (штат), Мексика, Леон
В центральной Мексике неизвестные расстреляли женщин с детьми
В штате Гуанахуато в Мексике неизвестные расстреляли женщин с детьми
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Четыре женщины и двое младенцев были убиты в ночь на понедельник в центральном мексиканском штате Гуанахуато, сообщили городские власти.
"Секретариат безопасности Леона совместно с прокуратурой штата расследуют вооруженное нападение, в результате которого погибли 6 человек в районе Индустриаль ... Врачи скорой помощи подтвердили, что в доме находились шесть мертвых человек - двое несовершеннолетних и четыре женщины", - говорится в сообщении в блоге городской полиции в Х.
По информации местных СМИ, двое вооруженных мужчин в ночь на воскресенье открыли огонь по людям, находившимся в жилом доме в населенном районе города. На месте были изъяты гильзы от короткоствольного и длинноствольного оружия. Автомобиль, на котором скрылись преступники, объявлен в розыск.
Местные жители рассказали журналистам, что нападение произошло спустя несколько минут после того, как район преступления покинул патруль национальной гвардии. В доме, который стал объектом атаки, проживали трое из убитых женщин и оба погибших ребенка в возрасте 3 месяцев и одного года.
Гуанахуато — один из шести штатов, наиболее сильно страдающих от насилия со стороны организованной преступности. По данным Национальной системы общественной безопасности, в Гуанахуато в 2023 году было зафиксировано 3104 умышленных убийства, из них 777 - в муниципалитете Леон
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