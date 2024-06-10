https://ria.ru/20240610/mchs-1951866500.html

В Москве потушили пожар в автосалоне

В Москве потушили пожар в автосалоне - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве потушили пожар в автосалоне

Пожар в автосалоне на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:16

2024-06-10T09:16

2024-06-10T09:20

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар в автосалоне на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее МЧС сообщало о возгорании в автосалоне по улице Башиловская, дом 2, строение 3, которое разрослось с 50 до 200 "квадратов". Дептранс просил выбирать пути объезда в районе пожара на время работы оперативных и экстренных служб. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Москве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/novorossiysk-1951852982.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент транспорта г. москвы