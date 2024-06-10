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Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму - РИА Новости, 10.06.2024
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17:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/matytsin-1952021130.html
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму - РИА Новости, 10.06.2024
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму
Бывший министр спорта Олег Матыцин будет участвовать в довыборах в Государственную думу в единый день голосования от "Единой России", сообщила в Telegram-канале РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:41
2024-06-10T17:41
политика
олег матыцин
единая россия
госдума рф
брянская область
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин будет участвовать в довыборах в Государственную думу в единый день голосования от "Единой России", сообщила в Telegram-канале пресс-служба партии. "Олег Матыцин победил в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам в Госдуму в Брянской области", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, конкурс среди кандидатов-участников процедуры составил пять человек на место, голосование прошло по четвёртой модели – с участием зарегистрированных выборщиков, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек. "По итогам предварительного голосования Олег Матыцин будет выдвинут от "Единой России" по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - рассказали в "Единой России".
https://rsport.ria.ru/20240603/matytsin-1950286208.html
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политика, олег матыцин, единая россия, госдума рф, брянская область, россия
Политика, Олег Матыцин, Единая Россия, Госдума РФ, Брянская область, Россия
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму

Матыцина выдвинут от ЕР на довыборы в Госдуму по округу в Брянской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Матыцин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин будет участвовать в довыборах в Государственную думу в единый день голосования от "Единой России", сообщила в Telegram-канале пресс-служба партии.
"Олег Матыцин победил в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам в Госдуму в Брянской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, конкурс среди кандидатов-участников процедуры составил пять человек на место, голосование прошло по четвёртой модели – с участием зарегистрированных выборщиков, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.
"По итогам предварительного голосования Олег Матыцин будет выдвинут от "Единой России" по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - рассказали в "Единой России".
Олег Матыцин
Матыцин посетил спортивные объекты Брянска
3 июня, 21:44
 
ПолитикаОлег МатыцинЕдиная РоссияГосдума РФБрянская областьРоссия
 
 
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