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Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму - РИА Новости, 10.06.2024
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму
Бывший министр спорта Олег Матыцин будет участвовать в довыборах в Государственную думу в единый день голосования от "Единой России", сообщила в Telegram-канале РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:41
2024-06-10T17:41
2024-06-10T17:41
политика
олег матыцин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин будет участвовать в довыборах в Государственную думу в единый день голосования от "Единой России", сообщила в Telegram-канале пресс-служба партии. "Олег Матыцин победил в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам в Госдуму в Брянской области", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, конкурс среди кандидатов-участников процедуры составил пять человек на место, голосование прошло по четвёртой модели – с участием зарегистрированных выборщиков, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек. "По итогам предварительного голосования Олег Матыцин будет выдвинут от "Единой России" по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области", - рассказали в "Единой России".
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политика, олег матыцин, единая россия, госдума рф, брянская область, россия
Политика, Олег Матыцин, Единая Россия, Госдума РФ, Брянская область, Россия
Матыцин будет участвовать в довыборах в Госдуму
Матыцина выдвинут от ЕР на довыборы в Госдуму по округу в Брянской области