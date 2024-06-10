https://ria.ru/20240610/maskirovka-1951921093.html

Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО

Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО - РИА Новости, 10.06.2024

Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО

Гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров сплели волонтёры Приамурья для нужд военных СВО, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:35

2024-06-10T12:35

2024-06-10T12:35

надежные люди

амурская область

вооруженные силы рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров сплели волонтёры Приамурья для нужд военных СВО, сообщает правительство Приамурья. "В Тамбовском округе волонтеры сплели гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров, которая в 2 раза больше стандартных. Над создание камуфляжа трудились 2 месяца", - говорится в сообщении. Также они отправили на СВО партию гуманитарной помощи: большую посылку лекарств, а также новенький электрогенератор. Деньги собирали на школьный выпускной, но дети и взрослые решили потратить часть денег с пользой — на поддержку бойцов. "Спасибо нашим жителям, каждому, кто внес свой вклад: и тем, кто денежку перевел, и тому, кто станок изготовил, кто ткань резал, и тем, кто сети плел, и тем, кто заказывал и выкупал материал. Мы плели большую сеть с расчетом, что она будет укрывать большую военную технику – "Камазы" или танки", - рассказала заведующая сельским домом культуры Елена Карпова.

https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, вооруженные силы рф