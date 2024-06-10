Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:35 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/maskirovka-1951921093.html
Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО
Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО - РИА Новости, 10.06.2024
Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО
Гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров сплели волонтёры Приамурья для нужд военных СВО, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:35
2024-06-10T12:35
надежные люди
амурская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951905721_99:168:1233:806_1920x0_80_0_0_85818dfdcddd7f4a1c90f117c11d6cc5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров сплели волонтёры Приамурья для нужд военных СВО, сообщает правительство Приамурья. "В Тамбовском округе волонтеры сплели гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров, которая в 2 раза больше стандартных. Над создание камуфляжа трудились 2 месяца", - говорится в сообщении. Также они отправили на СВО партию гуманитарной помощи: большую посылку лекарств, а также новенький электрогенератор. Деньги собирали на школьный выпускной, но дети и взрослые решили потратить часть денег с пользой — на поддержку бойцов. "Спасибо нашим жителям, каждому, кто внес свой вклад: и тем, кто денежку перевел, и тому, кто станок изготовил, кто ткань резал, и тем, кто сети плел, и тем, кто заказывал и выкупал материал. Мы плели большую сеть с расчетом, что она будет укрывать большую военную технику – "Камазы" или танки", - рассказала заведующая сельским домом культуры Елена Карпова.
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912029613.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951905721_183:118:1178:864_1920x0_80_0_0_bf0f01954e63c7e06ba5cc14ff5608fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Амурская область, Вооруженные силы РФ

Волонтеры Приамурья сплели гигантскую маскировочную сеть для нужд СВО

© Фото : Амурская область/TelegramМаскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья
Маскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Амурская область/Telegram
Маскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров сплели волонтёры Приамурья для нужд военных СВО, сообщает правительство Приамурья.
"В Тамбовском округе волонтеры сплели гигантскую маскировочную сеть размером 12 на 8 метров, которая в 2 раза больше стандартных. Над создание камуфляжа трудились 2 месяца", - говорится в сообщении.
© Фото : Амурская область/TelegramМаскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья
Маскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Амурская область/Telegram
Маскировочная сеть для танков и КАМАЗов, созданная волонтёрами Приамурья
Также они отправили на СВО партию гуманитарной помощи: большую посылку лекарств, а также новенький электрогенератор. Деньги собирали на школьный выпускной, но дети и взрослые решили потратить часть денег с пользой — на поддержку бойцов.
"Спасибо нашим жителям, каждому, кто внес свой вклад: и тем, кто денежку перевел, и тому, кто станок изготовил, кто ткань резал, и тем, кто сети плел, и тем, кто заказывал и выкупал материал. Мы плели большую сеть с расчетом, что она будет укрывать большую военную технику – "Камазы" или танки", - рассказала заведующая сельским домом культуры Елена Карпова.
Школьники сельской школы Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов СВО
Школьники из Приамурья делают маскировочные халаты для бойцов в зоне СВО
27 ноября 2023, 09:35
 
Надежные людиАмурская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала