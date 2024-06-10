https://ria.ru/20240610/mask-1951841449.html

"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ

"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ - РИА Новости, 10.06.2024

"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о правой немецкой партии "Альтернатива для Германии". РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:59

2024-06-10T00:59

2024-06-10T10:23

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илон маск

европарламент

альтернатива для германии (партия)

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о правой немецкой партии "Альтернатива для Германии". "Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - написал Маск в социальной сети Х. Ранее сайт председателя федеральной избирательной комиссии ФРГ по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов сообщил, что "Альтернатива для Германии" занимает третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов. Из опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap для телеканала ARD, стало известно, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, германия, илон маск, европарламент, альтернатива для германии (партия), выборы в европарламент — 2024