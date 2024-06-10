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"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ
"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ - РИА Новости, 10.06.2024
"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о правой немецкой партии "Альтернатива для Германии". РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:59
2024-06-10T00:59
2024-06-10T10:23
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о правой немецкой партии "Альтернатива для Германии". "Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - написал Маск в социальной сети Х. Ранее сайт председателя федеральной избирательной комиссии ФРГ по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов сообщил, что "Альтернатива для Германии" занимает третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов. Из опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap для телеканала ARD, стало известно, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР.
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в мире, германия, илон маск, европарламент, альтернатива для германии (партия), выборы в европарламент — 2024
В мире, Германия, Илон Маск, Европарламент, Альтернатива для Германии (партия), Выборы в Европарламент — 2024
"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ
Маск заявил, что не понимает, почему АдГ называют крайне правой партией