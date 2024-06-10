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Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин - РИА Новости, 10.06.2024
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18:34 10.06.2024 (обновлено: 18:47 10.06.2024)
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Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин
Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин - РИА Новости, 10.06.2024
Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин
Заместитель главного редактора агентства "Москва" журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал агентства. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:34
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новочеркасск
александр малютин
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заместитель главного редактора агентства "Москва" журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал агентства."Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин", — говорится в заявлении.Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. Он работал в агентстве "Москва" с его основания. Кроме того, он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газета.ru", главным редактором газеты "Известия".
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новочеркасск, александр малютин, москва, происшествия
Новочеркасск, Александр Малютин, Москва, Происшествия
Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин

Журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramЗаместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин
Заместитель главного редактора агентства Москва Александр Малютин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заместитель главного редактора агентства "Москва" журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал агентства.
"Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин", — говорится в заявлении.
Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. Он работал в агентстве "Москва" с его основания. Кроме того, он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газета.ru", главным редактором газеты "Известия".
 
НовочеркасскАлександр МалютинМоскваПроисшествия
 
 
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