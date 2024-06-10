https://ria.ru/20240610/malyutin-1952030124.html

Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин

Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин - РИА Новости, 10.06.2024

Умер замглавреда агентства "Москва" Александр Малютин

Заместитель главного редактора агентства "Москва" журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал агентства. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:34

2024-06-10T18:34

2024-06-10T18:47

новочеркасск

александр малютин

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заместитель главного редактора агентства "Москва" журналист Александр Малютин умер на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал агентства."Скончался заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин", — говорится в заявлении.Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. Он работал в агентстве "Москва" с его основания. Кроме того, он был редактором отдела бизнеса и финансов в "Газета.ru", главным редактором газеты "Известия".

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новочеркасск, александр малютин, москва, происшествия