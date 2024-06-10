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В Госдуме оценили итоги правления Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
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14:19 10.06.2024 (обновлено: 14:22 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/makron-1951950536.html
В Госдуме оценили итоги правления Макрона
В Госдуме оценили итоги правления Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуме оценили итоги правления Макрона
Итогами правления президента Франции Эммануэля Макрона стали полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы и провальная политика на украинском... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:19
2024-06-10T14:22
в мире
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франция
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Итогами правления президента Франции Эммануэля Макрона стали полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы и провальная политика на украинском направлении, считает депутат ГД Александр Толмачев. Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "И вот в полку опозорившихся прибыло - партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент. Теперь президент Франции вынужден проводить досрочные выборы у себя дома. Итоги его правления неутешительны для Франции: полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы, череда конфузов и, наконец, абсолютно провальная политика на украинском направлении", - сказал Толмачев РИА Новости. Толмачев добавил, что зарубежные элиты полностью игнорируют интересы простых граждан, давят на них, "лишь бы решить свои шкурные вопросы или угодить хозяину из-за океана". По его словам, президент РФ Владимир Путин отмечал, что текущая политика западных лидеров ведет их страны к катастрофе, и избиратель голосует за изменение этой политики. "Память глубинного народа не обманешь - все прекрасно понимают, что будет в случае прямого конфликта с Россией, к которому так стремится Макрон, надеясь на "маленькую победоносную кампанию на Украине". Сомнения людей, которые и отразило голосование, оправданны: ни маленькой, ни уж тем более победоносной войны Франции не видать", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
В Госдуме оценили итоги правления Макрона

Депутат Толмачев назвал итоги правления Макрона неутешительными для Франции

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Итогами правления президента Франции Эммануэля Макрона стали полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы и провальная политика на украинском направлении, считает депутат ГД Александр Толмачев.
Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
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"И вот в полку опозорившихся прибыло - партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент. Теперь президент Франции вынужден проводить досрочные выборы у себя дома. Итоги его правления неутешительны для Франции: полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы, череда конфузов и, наконец, абсолютно провальная политика на украинском направлении", - сказал Толмачев РИА Новости.
Толмачев добавил, что зарубежные элиты полностью игнорируют интересы простых граждан, давят на них, "лишь бы решить свои шкурные вопросы или угодить хозяину из-за океана". По его словам, президент РФ Владимир Путин отмечал, что текущая политика западных лидеров ведет их страны к катастрофе, и избиратель голосует за изменение этой политики.
"Память глубинного народа не обманешь - все прекрасно понимают, что будет в случае прямого конфликта с Россией, к которому так стремится Макрон, надеясь на "маленькую победоносную кампанию на Украине". Сомнения людей, которые и отразило голосование, оправданны: ни маленькой, ни уж тем более победоносной войны Франции не видать", - заключил парламентарий.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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