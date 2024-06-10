В Госдуме оценили итоги правления Макрона
Депутат Толмачев назвал итоги правления Макрона неутешительными для Франции
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Итогами правления президента Франции Эммануэля Макрона стали полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы и провальная политика на украинском направлении, считает депутат ГД Александр Толмачев.
Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
"И вот в полку опозорившихся прибыло - партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент. Теперь президент Франции вынужден проводить досрочные выборы у себя дома. Итоги его правления неутешительны для Франции: полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы, череда конфузов и, наконец, абсолютно провальная политика на украинском направлении", - сказал Толмачев РИА Новости.
Толмачев добавил, что зарубежные элиты полностью игнорируют интересы простых граждан, давят на них, "лишь бы решить свои шкурные вопросы или угодить хозяину из-за океана". По его словам, президент РФ Владимир Путин отмечал, что текущая политика западных лидеров ведет их страны к катастрофе, и избиратель голосует за изменение этой политики.
"Память глубинного народа не обманешь - все прекрасно понимают, что будет в случае прямого конфликта с Россией, к которому так стремится Макрон, надеясь на "маленькую победоносную кампанию на Украине". Сомнения людей, которые и отразило голосование, оправданны: ни маленькой, ни уж тем более победоносной войны Франции не видать", - заключил парламентарий.