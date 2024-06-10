https://ria.ru/20240610/machete-1951894454.html

В Челябинске задержали мужчину с мачете

В Челябинске задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 10.06.2024

В Челябинске задержали мужчину с мачете

Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:16

2024-06-10T11:16

2024-06-10T11:16

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей. "Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский", - говорится в сообщении. В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.

https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия