https://ria.ru/20240610/machete-1951894454.html
В Челябинске задержали мужчину с мачете
В Челябинске задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 10.06.2024
В Челябинске задержали мужчину с мачете
Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:16
2024-06-10T11:16
2024-06-10T11:16
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей. "Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский", - говорится в сообщении. В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.
https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html
https://ria.ru/20240405/miley-1937938942.html
челябинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске задержали мужчину с мачете
В Челябинске задержали мужчину, напугавшего людей во дворе мачете
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.
Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей.
«
"Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский", - говорится в сообщении.
В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.