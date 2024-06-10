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В Челябинске задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 10.06.2024
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11:16 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/machete-1951894454.html
В Челябинске задержали мужчину с мачете
В Челябинске задержали мужчину с мачете - РИА Новости, 10.06.2024
В Челябинске задержали мужчину с мачете
Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:16
2024-06-10T11:16
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу. Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей. "Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский", - говорится в сообщении. В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.
https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске задержали мужчину с мачете

В Челябинске задержали мужчину, напугавшего людей во дворе мачете

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.
Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей.
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"Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский", - говорится в сообщении.
В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.
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