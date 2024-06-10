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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Ирана новый всеобъемлющий договор
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Ирана новый всеобъемлющий договор - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Ирана новый всеобъемлющий договор
Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни обсудили в Нижнем Новгороде завершение работы над текстом нового всеобъемлющего РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:51
2024-06-10T18:51
2024-06-10T18:56
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сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни обсудили в Нижнем Новгороде завершение работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, формирование стратегического партнерства стран, заявили в МИД РФ. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особое внимание было уделено завершению работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что была акцентирована "важность продолжения усилий по формированию стратегического партнерства между Россией и Ираном в соответствии с политическими установками, заданными лидерами двух государств". В МИД отметили, что стороны провели углубленный обмен мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952028141.html
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россия, иран, нижний новгород, сергей лавров, брикс, шос, крушение вертолета президента ирана
Россия, Иран, Нижний Новгород, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС, Крушение вертолета президента Ирана
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Ирана новый всеобъемлющий договор
Лавров и и.о. главы МИД Ирана обсудили договор о стратегическом партнерстве