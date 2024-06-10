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Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2024
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12:14 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/lavrov-1951914726.html
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Китая Ван И за решение Пекина не направлять своих представителей в Швейцарию на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:14
2024-06-10T12:14
россия
пекин
швейцария
сергей лавров
ван и (политик)
мид кнр
брикс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Китая Ван И за решение Пекина не направлять своих представителей в Швейцарию на конференцию по Украине, сообщил МИД РФ. "Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию", не предполагающую равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий", - говорится в сообщении ведомства. Министерство также заявило, что беседа на полях совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде прошла в доверительном и конструктивном ключе.
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россия, пекин, швейцария, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр, брикс
Россия, Пекин, Швейцария, Сергей Лавров, Ван И (политик), МИД КНР, БРИКС
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии

Лавров поблагодарил Пекин за решение не направлять представителей в Швейцарию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Китая Ван И за решение Пекина не направлять своих представителей в Швейцарию на конференцию по Украине, сообщил МИД РФ.
"Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию", не предполагающую равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство также заявило, что беседа на полях совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде прошла в доверительном и конструктивном ключе.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии
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РоссияПекинШвейцарияСергей ЛавровВан И (политик)МИД КНРБРИКС
 
 
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