https://ria.ru/20240610/lavrov-1951914726.html
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Китая Ван И за решение Пекина не направлять своих представителей в Швейцарию на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:14
2024-06-10T12:14
2024-06-10T12:14
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сергей лавров
ван и (политик)
мид кнр
брикс
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Китая Ван И за решение Пекина не направлять своих представителей в Швейцарию на конференцию по Украине, сообщил МИД РФ. "Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии "мирную конференцию", не предполагающую равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий", - говорится в сообщении ведомства. Министерство также заявило, что беседа на полях совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде прошла в доверительном и конструктивном ключе.
https://ria.ru/20240603/sammit-1950105807.html
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россия, пекин, швейцария, сергей лавров, ван и (политик), мид кнр, брикс
Россия, Пекин, Швейцария, Сергей Лавров, Ван И (политик), МИД КНР, БРИКС
Лавров поблагодарил Пекин за отказ участвовать в саммите в Швейцарии
Лавров поблагодарил Пекин за решение не направлять представителей в Швейцарию