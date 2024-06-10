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Курс доллара на Московской бирже упал до 88,55 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,55 рубля - РИА Новости, 10.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,55 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,55 рубля, 12,17 рубля и 95,34 РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:10
2024-06-10T19:10
2024-06-10T19:11
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,55 рубля, 12,17 рубля и 95,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 80 копеек, до 88,55 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,17 рубля, евро – на 1,23 рубля, до 95,34 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 88,55 рубля
Доллар на Мосбирже упал до 88,55 рубля, юань — до 12,17, евро — до 95,34