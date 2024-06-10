https://ria.ru/20240610/kukharuk-1951923809.html

Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей

Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024

Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей

Общий пакет инвестиций в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам договоренностей на ПМЭФ-2024 составил 70... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:44

2024-06-10T12:44

2024-06-10T12:44

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Общий пакет инвестиций в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам договоренностей на ПМЭФ-2024 составил 70 миллиардов рублей, сообщил на форуме врио губернатора региона Руслан Кухарук. "Мы провели ряд встреч и подтвердили наши договоренности с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями, компаниями нефтепереработки. С компанией "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение в рамках реализации производственной программы, социальной сферы. Обсудили проекты, которые направлены на создание объектов в городах присутствия", - сказал Кухарук. По его словам, большое количество встреч делегация округа провела с научным сообществом – представителями вузов Югры, Санкт-Петербурга, других регионов. "Подписали соглашение, которое ориентировано на разработку базы, необходимой для нефтегазодобывающей отрасли — разработка подходов, технологий, которые помогут компаниям в части добычи трудноизвлекаемых ископаемых, трудноизвлекаемых водородов", - сообщил Кухарук. В социально-культурной сфере была достигнута договоренность о модернизации Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. "Проект уникальный, интересный. Мы договорились о том, что расширим его замысел. Думаю, что уже в следующем году первый этап выставочного пространства может быть введен в эксплуатацию и открыт для югорчан и гостей округа", - рассказал Кухарук. Также, по словам врио губернатора, с компанией "Сибур" были рассмотрены проекты, которые будут реализованы в рамках программы "Формула добрых дел" — это создание объектов городской среды, проведение событийных мероприятий. Кроме того, со многими партнерами прошли обсуждения реализации и дополнения проектов, которые уже были анонсированы Югрой. К их числу, в частности, относится развитие инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" в Сургуте, отметил Кухарук.

https://ria.ru/20240606/kukharuk-1950957538.html

https://ria.ru/20240607/proekty-1951432479.html

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Алёна Пава

санкт-петербург, ханты-мансийск, сургут, руслан кухарук, газпром, сибур холдинг, югра, пмэф, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао