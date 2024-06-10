Рейтинг@Mail.ru
Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:44 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/kukharuk-1951923809.html
Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей
Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2024
Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей
Общий пакет инвестиций в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам договоренностей на ПМЭФ-2024 составил 70... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:44
2024-06-10T12:44
пмэф-2024
санкт-петербург
ханты-мансийск
сургут
руслан кухарук
газпром
сибур холдинг
югра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951921793_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_9e320cca2deb5e124948c755320a8ad6.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Общий пакет инвестиций в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам договоренностей на ПМЭФ-2024 составил 70 миллиардов рублей, сообщил на форуме врио губернатора региона Руслан Кухарук. "Мы провели ряд встреч и подтвердили наши договоренности с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями, компаниями нефтепереработки. С компанией "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение в рамках реализации производственной программы, социальной сферы. Обсудили проекты, которые направлены на создание объектов в городах присутствия", - сказал Кухарук. По его словам, большое количество встреч делегация округа провела с научным сообществом – представителями вузов Югры, Санкт-Петербурга, других регионов. "Подписали соглашение, которое ориентировано на разработку базы, необходимой для нефтегазодобывающей отрасли — разработка подходов, технологий, которые помогут компаниям в части добычи трудноизвлекаемых ископаемых, трудноизвлекаемых водородов", - сообщил Кухарук. В социально-культурной сфере была достигнута договоренность о модернизации Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. "Проект уникальный, интересный. Мы договорились о том, что расширим его замысел. Думаю, что уже в следующем году первый этап выставочного пространства может быть введен в эксплуатацию и открыт для югорчан и гостей округа", - рассказал Кухарук. Также, по словам врио губернатора, с компанией "Сибур" были рассмотрены проекты, которые будут реализованы в рамках программы "Формула добрых дел" — это создание объектов городской среды, проведение событийных мероприятий. Кроме того, со многими партнерами прошли обсуждения реализации и дополнения проектов, которые уже были анонсированы Югрой. К их числу, в частности, относится развитие инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" в Сургуте, отметил Кухарук.
https://ria.ru/20240606/kukharuk-1950957538.html
https://ria.ru/20240607/proekty-1951432479.html
https://ria.ru/20240605/proekty-1950761449.html
санкт-петербург
ханты-мансийск
сургут
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951921793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cab08ea1809ea9fc0ba0443e5340d9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ханты-мансийск, сургут, руслан кухарук, газпром, сибур холдинг, югра, пмэф, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Сургут, Руслан Кухарук, Газпром, Сибур Холдинг, Югра, ПМЭФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский АО

Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Общий пакет инвестиций в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам договоренностей на ПМЭФ-2024 составил 70 миллиардов рублей, сообщил на форуме врио губернатора региона Руслан Кухарук.
"Мы провели ряд встреч и подтвердили наши договоренности с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями, компаниями нефтепереработки. С компанией "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение в рамках реализации производственной программы, социальной сферы. Обсудили проекты, которые направлены на создание объектов в городах присутствия", - сказал Кухарук.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ХМАО обсудит с РЖД завершение реконструкции вокзалов
6 июня, 12:33
По его словам, большое количество встреч делегация округа провела с научным сообществом – представителями вузов Югры, Санкт-Петербурга, других регионов.
"Подписали соглашение, которое ориентировано на разработку базы, необходимой для нефтегазодобывающей отрасли — разработка подходов, технологий, которые помогут компаниям в части добычи трудноизвлекаемых ископаемых, трудноизвлекаемых водородов", - сообщил Кухарук.
В социально-культурной сфере была достигнута договоренность о модернизации Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест
7 июня, 16:45
"Проект уникальный, интересный. Мы договорились о том, что расширим его замысел. Думаю, что уже в следующем году первый этап выставочного пространства может быть введен в эксплуатацию и открыт для югорчан и гостей округа", - рассказал Кухарук.
Также, по словам врио губернатора, с компанией "Сибур" были рассмотрены проекты, которые будут реализованы в рамках программы "Формула добрых дел" — это создание объектов городской среды, проведение событийных мероприятий.
Кроме того, со многими партнерами прошли обсуждения реализации и дополнения проектов, которые уже были анонсированы Югрой. К их числу, в частности, относится развитие инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" в Сургуте, отметил Кухарук.
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук на пленарной сессии: Пространство будущего: Уральско-Сибирский макрорегион на выставке-форуме Россия
Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры
5 июня, 17:54
 
ПМЭФ-2024Санкт-ПетербургХанты-МансийскСургутРуслан КухарукГазпромСибур ХолдингЮграПМЭФХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала