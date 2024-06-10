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Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире - РИА Новости, 10.06.2024
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16:19 10.06.2024 (обновлено: 16:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kravtsov-1951988345.html
Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире
Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире - РИА Новости, 10.06.2024
Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире
Российские технологии в сфере образования очень востребованы и могут быть использованы странами-партнерами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:19
2024-06-10T16:21
общество
россия
казань
сергей кравцов
снг
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Российские технологии в сфере образования очень востребованы и могут быть использованы странами-партнерами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международном форуме образования "Формируя будущее". "Мы тесно взаимодействуем не только по обмену школьниками, студентами, но и используемыми технологиями. Для многих стран очень большой интерес вызывает наша федеральная государственная информационная система "Моя школа", - сказал Кравцов. ФГИС "Моя школа" - это единая система для ученика, учителя и родителя в части доступа к проверенному цифровому образовательному и воспитательному контенту, расписанию, домашним заданиям, оценкам, документам, которые можно редактировать, а также организация видеоконференцсвязи на базе платформы "Сферум". По словам министра, технологии РФ с сфере образования очень востребованы. "Мы уже договорились с Республикой Беларусь, с первыми странами СНГ, что наши технологии, наши подходы будут использоваться в других странах", - уточнил министр. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html
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общество, россия, казань, сергей кравцов, снг, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Казань, Сергей Кравцов, СНГ, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире

Кравцов: Россия сотрудничает с партнерами по обмену технологиями в образовании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Кравцов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Российские технологии в сфере образования очень востребованы и могут быть использованы странами-партнерами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международном форуме образования "Формируя будущее".
"Мы тесно взаимодействуем не только по обмену школьниками, студентами, но и используемыми технологиями. Для многих стран очень большой интерес вызывает наша федеральная государственная информационная система "Моя школа", - сказал Кравцов.
ФГИС "Моя школа" - это единая система для ученика, учителя и родителя в части доступа к проверенному цифровому образовательному и воспитательному контенту, расписанию, домашним заданиям, оценкам, документам, которые можно редактировать, а также организация видеоконференцсвязи на базе платформы "Сферум".
По словам министра, технологии РФ с сфере образования очень востребованы. "Мы уже договорились с Республикой Беларусь, с первыми странами СНГ, что наши технологии, наши подходы будут использоваться в других странах", - уточнил министр.
Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Вчера, 11:11
 
ОбществоРоссияКазаньСергей КравцовСНГМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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