https://ria.ru/20240610/kravtsov-1951988345.html

Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире

Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире - РИА Новости, 10.06.2024

Кравцов заявил о востребованности образовательных технологий России в мире

Российские технологии в сфере образования очень востребованы и могут быть использованы странами-партнерами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:19

2024-06-10T16:19

2024-06-10T16:21

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россия

казань

сергей кравцов

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социальный навигатор

сн_образование

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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Российские технологии в сфере образования очень востребованы и могут быть использованы странами-партнерами, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международном форуме образования "Формируя будущее". "Мы тесно взаимодействуем не только по обмену школьниками, студентами, но и используемыми технологиями. Для многих стран очень большой интерес вызывает наша федеральная государственная информационная система "Моя школа", - сказал Кравцов. ФГИС "Моя школа" - это единая система для ученика, учителя и родителя в части доступа к проверенному цифровому образовательному и воспитательному контенту, расписанию, домашним заданиям, оценкам, документам, которые можно редактировать, а также организация видеоконференцсвязи на базе платформы "Сферум". По словам министра, технологии РФ с сфере образования очень востребованы. "Мы уже договорились с Республикой Беларусь, с первыми странами СНГ, что наши технологии, наши подходы будут использоваться в других странах", - уточнил министр. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.

https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html

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общество, россия, казань, сергей кравцов, снг, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование