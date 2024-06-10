https://ria.ru/20240610/koshki-1951976010.html

В Краснодаре проверят заявление о проживании в квартире 40 кошек

В Краснодаре проверят заявление о проживании в квартире 40 кошек - РИА Новости, 10.06.2024

В Краснодаре проверят заявление о проживании в квартире 40 кошек

Полиция Краснодара начала проверку по факту заявления о проживании в одной квартире порядка 40 кошек, с собственником жилья проведут профилактическую беседу... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:47

2024-06-10T15:47

2024-06-10T16:06

происшествия

жилье

краснодар

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку по факту заявления о проживании в одной квартире порядка 40 кошек, с собственником жилья проведут профилактическую беседу сообщили РИА Новости в городском УМВД. Ранее в сети появилось видео, где кошки толпятся на полу и кухонном столе квартиры. Среди них как взрослые животные, так и совсем котята. Многие особи рыжие, поэтому очевидица предположила, что они из одной семьи. "На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка. Проверяются изложенные в обращении факты о содержании в одной из квартир многоквартирного дома на улице Кружевной нескольких десятков кошек. Как утверждает заявитель, порядка 40 животных. В ходе разбирательства с собственником данным квартиры будет проведена профилактическая работа со стороны участкового уполномоченного полиции, обращено внимание на необходимость соблюдения санитарных норм в жилище, которые также могут влиять и на окружающих граждан", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240522/koshki-1947598300.html

краснодар

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происшествия, жилье, краснодар