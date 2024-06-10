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В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок - РИА Новости, 10.06.2024
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09:42 10.06.2024 (обновлено: 10:10 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html
В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок
В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок - РИА Новости, 10.06.2024
В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок
В Находке возбудили дело о жестоком обращении с животным на мужчину, который застрелил кошку соседа, забежавшую на его участок, сообщила прокуратура Приморья. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:42
2024-06-10T10:10
происшествия
находка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. В Находке возбудили дело о жестоком обращении с животным на мужчину, который застрелил кошку соседа, забежавшую на его участок, сообщила прокуратура Приморья."Прокуратура признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по части первой статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животным"), ход и результаты расследования которого поставлены в ведомстве на контроль", — говорится в релизе.По версии следствия, третьего июня мужчина 1962 года рождения во дворе дома на улице Успенского выстрелил из мелкокалиберной винтовки в соседскую кошку, животное погибло.Прокуратура проверяет законность нахождения оружия у подозреваемого.
https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html
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находка
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происшествия, находка, россия
Происшествия, Находка, Россия
В Приморье мужчина убил кошку соседа, забежавшую на его участок

В Приморье мужчина застрелил из мелкокалиберной винтовки кошку соседа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. В Находке возбудили дело о жестоком обращении с животным на мужчину, который застрелил кошку соседа, забежавшую на его участок, сообщила прокуратура Приморья.
"Прокуратура признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по части первой статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животным"), ход и результаты расследования которого поставлены в ведомстве на контроль", — говорится в релизе.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
На приморца, зарубившего собаку в Находке, завели уголовное дело
25 апреля, 05:39
По версии следствия, третьего июня мужчина 1962 года рождения во дворе дома на улице Успенского выстрелил из мелкокалиберной винтовки в соседскую кошку, животное погибло.
Прокуратура проверяет законность нахождения оружия у подозреваемого.
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