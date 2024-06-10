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В Москве 11 июня перекроют ряд улиц - РИА Новости, 10.06.2024
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13:31 10.06.2024 (обновлено: 13:32 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kontsert-1951935831.html
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:32
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: 11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Движение будет закрыто с 7.00 до 23.00: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что также запрещена парковка с 00.01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, с 00.01 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц

В Москве 11 июня перекроют ряд улиц из-за концерта, посвященного Дню России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"ЦОДД: 11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Движение будет закрыто с 7.00 до 23.00: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также запрещена парковка с 00.01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, с 00.01 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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