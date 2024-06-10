https://ria.ru/20240610/kontsert-1951935831.html
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:31
2024-06-10T13:32
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_0:92:2951:1752_1920x0_80_0_0_1831d08fc5200fd5134780d02a9facbe.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: 11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Движение будет закрыто с 7.00 до 23.00: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что также запрещена парковка с 00.01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, с 00.01 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d0be9d8765333b2c839902ac4e88ff1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц
В Москве 11 июня перекроют ряд улиц из-за концерта, посвященного Дню России