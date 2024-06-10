https://ria.ru/20240610/kontsert-1951935831.html

В Москве 11 июня перекроют ряд улиц

В Москве 11 июня перекроют ряд улиц - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве 11 июня перекроют ряд улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:31

2024-06-10T13:31

2024-06-10T13:32

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: 11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре. Движение будет закрыто с 7.00 до 23.00: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади", - говорится в сообщении. Отмечается, что также запрещена парковка с 00.01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, с 00.01 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, центр организации дорожного движения (цодд)