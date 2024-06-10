https://ria.ru/20240610/kontseptsiya-1951968779.html

В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки

В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки - РИА Новости, 10.06.2024

В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки

Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:18

2024-06-10T15:18

2024-06-10T15:33

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из заключения комитета, который доступен в думской электронной базе."Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в заключении комитета.В заключении отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить государственный контроль за находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.В Госдуму в апреле был внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.

https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

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