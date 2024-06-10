Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 10.06.2024 (обновлено: 15:33 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kontseptsiya-1951968779.html
В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки
В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки
Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:18
2024-06-10T15:33
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из заключения комитета, который доступен в думской электронной базе."Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в заключении комитета.В заключении отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить государственный контроль за находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.В Госдуму в апреле был внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.
https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html
https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки

Комитет ГД поддержал концепцию проекта о введении режима миграционной высылки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из заключения комитета, который доступен в думской электронной базе.
"Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в заключении комитета.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Все мигранты должны уважать традиции и законы России, заявил Путин
14 декабря 2023, 15:59
В заключении отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить государственный контроль за находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.
В Госдуму в апреле был внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
14 декабря 2023, 16:00
 
Госдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала