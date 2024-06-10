В Госдуме поддержали концепцию проекта о режиме миграционной высылки
Комитет ГД поддержал концепцию проекта о введении режима миграционной высылки
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности поддерживает концепцию проекта о введении режима миграционной высылки и рекомендует Думе принять его в первом чтении, следует из заключения комитета, который доступен в думской электронной базе.
"Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - сказано в заключении комитета.
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В заключении отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить государственный контроль за находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.
В Госдуму в апреле был внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.
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