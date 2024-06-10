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Львова-Белова назвала победителей конкурса "Центры новых возможностей" - РИА Новости, 10.06.2024
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20:01 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/konkurs-1952051068.html
Львова-Белова назвала победителей конкурса "Центры новых возможностей"
Львова-Белова назвала победителей конкурса "Центры новых возможностей" - РИА Новости, 10.06.2024
Львова-Белова назвала победителей конкурса "Центры новых возможностей"
Эксперты Всероссийского грантового конкурса "Центры новых возможностей" отобрали 15 победителей, которые получат до 2 миллионов рублей на создание комфортных... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:01
2024-06-10T20:01
общество
россия
камчатский край
оренбургская область
мария львова-белова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эксперты Всероссийского грантового конкурса "Центры новых возможностей" отобрали 15 победителей, которые получат до 2 миллионов рублей на создание комфортных пространств для детей с инвалидностью, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Эксперты нашего Всероссийского грантового конкурса "Центры новых возможностей" отобрали 15 победителей. Они получат до 2 миллионов рублей на создание новых комфортных пространств для детей с инвалидностью, куда родители могут привести своих ребят на несколько часов, а в это время передохнуть и сделать свои дела", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Победителями конкурса стали организации из Камчатского края, Омской, Кемеровской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Нижегородской, Брянской, Оренбургской областей, Югры, Республики Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Северной Осетии. "Впереди участников конкурса ждет семинар по разбору ошибок и возможность дальнейшего обучения. Поздравляю победителей", - добавила детский омбудсмен.
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общество, россия, камчатский край, оренбургская область, мария львова-белова
Общество, Россия, Камчатский край, Оренбургская область, Мария Львова-Белова
Львова-Белова назвала победителей конкурса "Центры новых возможностей"

Львова-Белова: определены 15 победителей конкурса "Центры новых возможностей"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эксперты Всероссийского грантового конкурса "Центры новых возможностей" отобрали 15 победителей, которые получат до 2 миллионов рублей на создание комфортных пространств для детей с инвалидностью, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Эксперты нашего Всероссийского грантового конкурса "Центры новых возможностей" отобрали 15 победителей. Они получат до 2 миллионов рублей на создание новых комфортных пространств для детей с инвалидностью, куда родители могут привести своих ребят на несколько часов, а в это время передохнуть и сделать свои дела", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Победителями конкурса стали организации из Камчатского края, Омской, Кемеровской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Нижегородской, Брянской, Оренбургской областей, Югры, Республики Марий Эл, Башкортостана, Чувашии, Северной Осетии.
"Впереди участников конкурса ждет семинар по разбору ошибок и возможность дальнейшего обучения. Поздравляю победителей", - добавила детский омбудсмен.
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ОбществоРоссияКамчатский крайОренбургская областьМария Львова-Белова
 
 
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