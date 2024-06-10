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Бразилия подтвердила позицию по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/konflikt-1952073604.html
Бразилия подтвердила позицию по мирному урегулированию на Украине
Бразилия подтвердила позицию по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Бразилия подтвердила позицию по мирному урегулированию на Украине
Президенты Бразилии и РФ Луис Инасиу да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры, бразильский лидер подтвердил позицию своей страны по мирному... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:55
2024-06-10T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
россия
украина
владимир путин
ван и (политик)
мауру виейра
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МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Президенты Бразилии и РФ Луис Инасиу да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры, бразильский лидер подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в совместном бразильско-китайском документе, сообщили в администрации президента Бразилии. "Лула подтвердил свою поддержку мирных переговоров с участием обеих сторон конфликта в соответствии с документом, подписанным советниками президента Селсу Аморимом и его китайским коллегой Ван И", - сказано в сообщении на сайте администрации президента Бразилии. Согласно тексту сообщения, инициатором разговора лидеров была Москва - Владимир Путин выразил солидарность с пострадавшими от наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, президенты двух стран говорили о двустороннем экономическом сотрудничестве и многостороннем управлении. В ходе беседы среди прочего обсуждалось недавнее участие президента банка БРИКС Дилмы Роуссефф в Петербургском международном экономическом форуме, участие министра Мауро Виейры в проходящей в России встрече министров иностранных дел БРИКС и визит вице-президента Жералду Алкмина в Китай для участия в работе китайско-бразильской комиссии высокого уровня. Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951970354.html
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в мире, бразилия, россия, украина, владимир путин, ван и (политик), мауру виейра, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Россия, Украина, Владимир Путин, Ван И (политик), Мауру Виейра, БРИКС
Бразилия подтвердила позицию по мирному урегулированию на Украине

Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Президенты Бразилии и РФ Луис Инасиу да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры, бразильский лидер подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в совместном бразильско-китайском документе, сообщили в администрации президента Бразилии.
"Лула подтвердил свою поддержку мирных переговоров с участием обеих сторон конфликта в соответствии с документом, подписанным советниками президента Селсу Аморимом и его китайским коллегой Ван И", - сказано в сообщении на сайте администрации президента Бразилии.
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Согласно тексту сообщения, инициатором разговора лидеров была Москва - Владимир Путин выразил солидарность с пострадавшими от наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, президенты двух стран говорили о двустороннем экономическом сотрудничестве и многостороннем управлении.
В ходе беседы среди прочего обсуждалось недавнее участие президента банка БРИКС Дилмы Роуссефф в Петербургском международном экономическом форуме, участие министра Мауро Виейры в проходящей в России встрече министров иностранных дел БРИКС и визит вице-президента Жералду Алкмина в Китай для участия в работе китайско-бразильской комиссии высокого уровня.
Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияРоссияУкраинаВладимир ПутинВан И (политик)Мауру ВиейраБРИКС
 
 
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