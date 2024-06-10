https://ria.ru/20240610/konflikt-1951960288.html

"Заключительное сражение": на Украине заговорили о завершении конфликта

"Заключительное сражение": на Украине заговорили о завершении конфликта - РИА Новости, 10.06.2024

"Заключительное сражение": на Украине заговорили о завершении конфликта

В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:48

2024-06-10T14:48

2024-06-10T14:48

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь", — предположил он.Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240609/sovershiliroryv-1951788788.html

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