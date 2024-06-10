Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/konferentsiyu-1951971247.html
В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой
В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой - РИА Новости, 10.06.2024
В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой
Низкий уровень представительства государств мира в конференции по Украине в Швейцарии сделает её "бессмысленной медийной тусовкой" против России, заявил глава... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:29
2024-06-10T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
григорий карасин
джо байден
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941564098_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_1bc08402d98cafd57b7f977c4fb6bc28.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Низкий уровень представительства государств мира в конференции по Украине в Швейцарии сделает её "бессмысленной медийной тусовкой" против России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. "Откровенно низкий уровень представительства государств на швейцарской сходке по Украине 15-16 июня, похоже, сделает её заточенной против России бессмысленной медийной тусовкой. Попытки главы МИД Швейцарии смягчить негативный эффект и уповать на то, что Россия должна участвовать в диалоге по Украине, но вопрос в том, когда наступит такой момент, выглядят откровенно неуклюже", - написал Карасин. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941564098_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37abdec896bf5fba44dc5333c2b162aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, григорий карасин, джо байден, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Григорий Карасин, Джо Байден, Си Цзиньпин
В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой

Сенатор Карасин назвал конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой

© iStock.com / AzmanJakaИсторический город Люцерн и река Ройс
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Исторический город Люцерн и река Ройс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Низкий уровень представительства государств мира в конференции по Украине в Швейцарии сделает её "бессмысленной медийной тусовкой" против России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.
"Откровенно низкий уровень представительства государств на швейцарской сходке по Украине 15-16 июня, похоже, сделает её заточенной против России бессмысленной медийной тусовкой. Попытки главы МИД Швейцарии смягчить негативный эффект и уповать на то, что Россия должна участвовать в диалоге по Украине, но вопрос в том, когда наступит такой момент, выглядят откровенно неуклюже", - написал Карасин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
25 мая, 08:00
Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаГригорий КарасинДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала