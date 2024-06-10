https://ria.ru/20240610/konferentsiyu-1951971247.html

В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой

В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой - РИА Новости, 10.06.2024

В Совфеде назвали конференцию по Украине бессмысленной медийной тусовкой

Низкий уровень представительства государств мира в конференции по Украине в Швейцарии сделает её "бессмысленной медийной тусовкой" против России, заявил глава... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:29

2024-06-10T15:29

2024-06-10T15:29

специальная военная операция на украине

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украина

григорий карасин

джо байден

си цзиньпин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Низкий уровень представительства государств мира в конференции по Украине в Швейцарии сделает её "бессмысленной медийной тусовкой" против России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. "Откровенно низкий уровень представительства государств на швейцарской сходке по Украине 15-16 июня, похоже, сделает её заточенной против России бессмысленной медийной тусовкой. Попытки главы МИД Швейцарии смягчить негативный эффект и уповать на то, что Россия должна участвовать в диалоге по Украине, но вопрос в том, когда наступит такой момент, выглядят откровенно неуклюже", - написал Карасин. Девяносто государств и организаций согласились принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, примерно половина делегаций прибудут из стран Европы, сообщает швейцарское правительство. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин или президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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