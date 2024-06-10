В ООН заявили, что Гутерреш не приедет на конференцию по Украине
Дюжаррик: Гутерреш не приедет на конференцию в Швейцарии по Украине
© AFP 2024 / ELODIE LE MAOUКурорт Бюргеншток в центральной Швейцарии, где пройдет "мирный" саммит по Украине
Курорт Бюргеншток в центральной Швейцарии, где пройдет "мирный" саммит по Украине
ООН, 10 июн – РИА Новости. ООН будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине в Швейцарии, но генерального секретаря Антониу Гутерреша там не будет, сообщил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Как я уже говорил на прошлой неделе, генеральный секретарь не будет присутствовать, но мы будем представлены на высоком уровне", – сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.