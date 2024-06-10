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Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 10.06.2024 (обновлено: 20:44 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/konferentsiya-1951991355.html
Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине
Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине
Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:27
2024-06-10T20:44
в мире
китай
украина
россия
брикс
специальная военная операция на украине
ван и (политик)
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ПЕКИН, 10 июн — РИА Новости. Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде."Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", — сказал глава китайской дипломатии, его слова привел МИД КНР.Как сообщали на Смоленской площади, 10 июня на полях заседания глав МИД в Нижнем Новгороде встретились Сергей Лавров и Ван И. Министр иностранных дел России выразил признательность за решение Пекина не направлять своих представителей на конференцию по Украине в Швейцарии. Подчеркивается, что это мероприятие не предполагает равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария 15-16 июня проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Участие подтвердили примерно 80 стран, при этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедут на мероприятие.Россию на конференцию не позвали. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не собиралась и не будет участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия, так как цель встречи — предъявить стране ультиматум.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат, а без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html
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в мире, китай, украина, россия, брикс, ван и (политик)
В мире, Китай, Украина, Россия, БРИКС, Специальная военная операция на Украине, Ван И (политик)
Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Ван И: Китай выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
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ПЕКИН, 10 июн — РИА Новости. Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
"Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", — сказал глава китайской дипломатии, его слова привел МИД КНР.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
7 июня, 14:49
Как сообщали на Смоленской площади, 10 июня на полях заседания глав МИД в Нижнем Новгороде встретились Сергей Лавров и Ван И. Министр иностранных дел России выразил признательность за решение Пекина не направлять своих представителей на конференцию по Украине в Швейцарии. Подчеркивается, что это мероприятие не предполагает равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий.

"Мирная конференция" в Швейцарии

Швейцария 15-16 июня проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Участие подтвердили примерно 80 стран, при этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедут на мероприятие.
Россию на конференцию не позвали. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не собиралась и не будет участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия, так как цель встречи — предъявить стране ультиматум.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат, а без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 08:00
 
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