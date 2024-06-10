https://ria.ru/20240610/konferentsiya-1951991355.html

Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине - РИА Новости, 10.06.2024

Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:27

2024-06-10T16:27

2024-06-10T20:44

в мире

китай

украина

россия

брикс

специальная военная операция на украине

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952001667_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_b4161c111ca8f00aa84fd6a9d55993fd.jpg

ПЕКИН, 10 июн — РИА Новости. Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде."Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", — сказал глава китайской дипломатии, его слова привел МИД КНР.Как сообщали на Смоленской площади, 10 июня на полях заседания глав МИД в Нижнем Новгороде встретились Сергей Лавров и Ван И. Министр иностранных дел России выразил признательность за решение Пекина не направлять своих представителей на конференцию по Украине в Швейцарии. Подчеркивается, что это мероприятие не предполагает равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария 15-16 июня проведет конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Участие подтвердили примерно 80 стран, при этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедут на мероприятие.Россию на конференцию не позвали. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не собиралась и не будет участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия, так как цель встречи — предъявить стране ультиматум.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат, а без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, брикс, ван и (политик)