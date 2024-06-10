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Швейцарские военные начали охранять место проведения конференции по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/konferentsiya-1951990809.html
Швейцарские военные начали охранять место проведения конференции по Украине
Швейцарские военные начали охранять место проведения конференции по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Швейцарские военные начали охранять место проведения конференции по Украине
Швейцарские военнослужащие приступили к обеспечению безопасности места проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток, которая состоится 15-16 РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:25
2024-06-10T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 10 июн - РИА Новости. Швейцарские военнослужащие приступили к обеспечению безопасности места проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток, которая состоится 15-16 июня, блокпосты уже установлены, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. От города Люцерн нужно проехать около десяти километров, чтобы добраться до небольшого городка Штанс, последнего открытого для публики перед подъёмом на гору до Бюргенштока, где 15-16 июня состоится конференция высокого уровня по Украине с участием представителей около 90 стран. Первый блокпост со швейцарскими военнослужащими, установлен на обочине дороги, ведущей к курорту. Солдаты вооружены, но у них нет тяжелой техники. Доступ к самому Бюргенштоку закрыт для журналистов, но доступны все пять взлетно-посадочных полос для вертолетов, которые были проложены в поле швейцарской армией в последние дни. Военнослужащие пояснили РИА Новости, что участники конференции будут доставлены из разных аэропортов Швейцарии на вертолетах на место, а затем на машине доберутся до курорта. Армейский вертолет взлетел на глазах у журналистов, чтобы пролететь над этим районом, обеспечивая безопасность с воздуха. Ограничения, введенные в отношении журналистов, также распространяются на местных жителей, которые должны получить пропуск, чтобы попасть в свои дома. "Безопасность обеспечивают швейцарская армия и местная полиция. Никакие иностранные военные или полицейские не будут обеспечивать безопасность на месте", - заявила журналистам глава МВД кантона Карин Кайзер. Швейцария развернет до 4 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности конференции высокого уровня по Украине и безопасности в воздушном пространстве. Это мероприятие обойдется Швейцарии в сумму от 11,1 до 16,75 миллиона долларов, большая часть из которых пойдет на обеспечение безопасности. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240610/konferentsiyu-1951971247.html
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951951776.html
https://ria.ru/20240609/zelenskiy-1951831593.html
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в мире, россия, украина, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
Швейцарские военные начали охранять место проведения конференции по Украине

Военные начали охранять место проведения конференции по Украине в Бюргенштоке

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 10 июн - РИА Новости. Швейцарские военнослужащие приступили к обеспечению безопасности места проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток, которая состоится 15-16 июня, блокпосты уже установлены, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
От города Люцерн нужно проехать около десяти километров, чтобы добраться до небольшого городка Штанс, последнего открытого для публики перед подъёмом на гору до Бюргенштока, где 15-16 июня состоится конференция высокого уровня по Украине с участием представителей около 90 стран.
© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Первый блокпост со швейцарскими военнослужащими, установлен на обочине дороги, ведущей к курорту. Солдаты вооружены, но у них нет тяжелой техники.
Доступ к самому Бюргенштоку закрыт для журналистов, но доступны все пять взлетно-посадочных полос для вертолетов, которые были проложены в поле швейцарской армией в последние дни. Военнослужащие пояснили РИА Новости, что участники конференции будут доставлены из разных аэропортов Швейцарии на вертолетах на место, а затем на машине доберутся до курорта. Армейский вертолет взлетел на глазах у журналистов, чтобы пролететь над этим районом, обеспечивая безопасность с воздуха.
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Ограничения, введенные в отношении журналистов, также распространяются на местных жителей, которые должны получить пропуск, чтобы попасть в свои дома.
"Безопасность обеспечивают швейцарская армия и местная полиция. Никакие иностранные военные или полицейские не будут обеспечивать безопасность на месте", - заявила журналистам глава МВД кантона Карин Кайзер.
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Швейцария развернет до 4 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности конференции высокого уровня по Украине и безопасности в воздушном пространстве. Это мероприятие обойдется Швейцарии в сумму от 11,1 до 16,75 миллиона долларов, большая часть из которых пойдет на обеспечение безопасности.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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