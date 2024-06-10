Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 10.06.2024 (обновлено: 11:29 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kompensatsiya-1951897103.html
РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня
РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня - РИА Новости, 10.06.2024
РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня
Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется 18 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:26
2024-06-10T11:29
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется 18 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подать заявку на государственную поддержку экспортеры могут на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 20 августа 2024 года", - говорится в сообщении.Организации могут получить компенсацию до 80% фактических затрат на транспортировку своей продукции до конечного потребителя. Объем поставок должен превышать размер предоставляемой поддержки не менее чем в девять раз. Максимальная сумма компенсации для одной компании в год составляет 500 миллионов рублей, за исключением организаций лесопромышленного комплекса, где размер компенсации может быть не больше 300 миллионов рублей.На данную меру поддержки могут претендовать организации, осуществляющие поставки промышленной продукции, а также сборочных комплектов продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечень которых утвержден в решении Минпромторга РФ о предоставлении субсидии № 23-68921-00950-Р."В текущем году на программу компенсации логистических затрат выделено 17,8 миллиарда рублей. А всего за весь период действия программы, с 2017 года, на поддержку экспортеров государство направило 111 миллиардов рублей. Данная программа является одной из самых востребованных мер поддержки для промышленных предприятий доступных на платформе "Мой экспорт". За прошедшие 7 лет ей воспользовались порядка 900 компаний", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Программа позволяет повысить конкурентоспособность и увеличить экспортный потенциал промышленной продукции на различных, в том числе новых и дружественных, рынках сбыта", - добавил он.
https://ria.ru/20240417/eksport-1940427564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика

РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется 18 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
«
"Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подать заявку на государственную поддержку экспортеры могут на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 20 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Организации могут получить компенсацию до 80% фактических затрат на транспортировку своей продукции до конечного потребителя. Объем поставок должен превышать размер предоставляемой поддержки не менее чем в девять раз. Максимальная сумма компенсации для одной компании в год составляет 500 миллионов рублей, за исключением организаций лесопромышленного комплекса, где размер компенсации может быть не больше 300 миллионов рублей.
На данную меру поддержки могут претендовать организации, осуществляющие поставки промышленной продукции, а также сборочных комплектов продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечень которых утвержден в решении Минпромторга РФ о предоставлении субсидии № 23-68921-00950-Р.
"В текущем году на программу компенсации логистических затрат выделено 17,8 миллиарда рублей. А всего за весь период действия программы, с 2017 года, на поддержку экспортеров государство направило 111 миллиардов рублей. Данная программа является одной из самых востребованных мер поддержки для промышленных предприятий доступных на платформе "Мой экспорт". За прошедшие 7 лет ей воспользовались порядка 900 компаний", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Программа позволяет повысить конкурентоспособность и увеличить экспортный потенциал промышленной продукции на различных, в том числе новых и дружественных, рынках сбыта", - добавил он.
Работник на складе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Сделано в России: как государство помогает экспорту отечественных товаров
17 апреля, 11:52
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала