https://ria.ru/20240610/kompensatsiya-1951897103.html

РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня

РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня - РИА Новости, 10.06.2024

РЭЦ: прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку стартует 18 июня

Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется 18 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:26

2024-06-10T11:26

2024-06-10T11:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции начнется 18 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Соответствующее объявление об отборе размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подать заявку на государственную поддержку экспортеры могут на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 20 августа 2024 года", - говорится в сообщении.Организации могут получить компенсацию до 80% фактических затрат на транспортировку своей продукции до конечного потребителя. Объем поставок должен превышать размер предоставляемой поддержки не менее чем в девять раз. Максимальная сумма компенсации для одной компании в год составляет 500 миллионов рублей, за исключением организаций лесопромышленного комплекса, где размер компенсации может быть не больше 300 миллионов рублей.На данную меру поддержки могут претендовать организации, осуществляющие поставки промышленной продукции, а также сборочных комплектов продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечень которых утвержден в решении Минпромторга РФ о предоставлении субсидии № 23-68921-00950-Р."В текущем году на программу компенсации логистических затрат выделено 17,8 миллиарда рублей. А всего за весь период действия программы, с 2017 года, на поддержку экспортеров государство направило 111 миллиардов рублей. Данная программа является одной из самых востребованных мер поддержки для промышленных предприятий доступных на платформе "Мой экспорт". За прошедшие 7 лет ей воспользовались порядка 900 компаний", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Программа позволяет повысить конкурентоспособность и увеличить экспортный потенциал промышленной продукции на различных, в том числе новых и дружественных, рынках сбыта", - добавил он.

https://ria.ru/20240417/eksport-1940427564.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика