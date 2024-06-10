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В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику - РИА Новости, 10.06.2024
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09:37 10.06.2024 (обновлено: 10:56 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/klubnika-1951870655.html
В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику
В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику - РИА Новости, 10.06.2024
В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику
Министерство здравоохранения Самарской области проверяет сообщение о смерти четырехлетней девочки после того, как она поела клубники. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:37
2024-06-10T10:56
происшествия
здоровье - общество
тольятти
самарская область
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САМАРА, 10 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет сообщение о смерти четырехлетней девочки после того, как она поела клубники. &quot;Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы&quot;, — сказали РИА Новости в ведомстве.Как пишут в соцсетях, это произошло в Тольятти в конце мая. По словам очевидцев, мама девочки купила клубнику в Центральном районе города и дома дала ее дочери. После этого ребенку стало плохо. Когда она потеряла сознание, мать вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.
https://ria.ru/20240428/klubnika-1942878812.html
тольятти
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происшествия, здоровье - общество, тольятти, самарская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Тольятти, Самарская область
В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику

Минздрав проверит данные о смерти в Тольятти девочки из-за клубники

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет сообщение о смерти четырехлетней девочки после того, как она поела клубники.
«

"Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Как пишут в соцсетях, это произошло в Тольятти в конце мая. По словам очевидцев, мама девочки купила клубнику в Центральном районе города и дома дала ее дочери. После этого ребенку стало плохо. Когда она потеряла сознание, мать вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоТольяттиСамарская область
 
 
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