https://ria.ru/20240610/klubnika-1951870655.html

В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику

В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику - РИА Новости, 10.06.2024

В Самарской области проверят сообщение о смерти ребенка, съевшего клубнику

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет сообщение о смерти четырехлетней девочки после того, как она поела клубники. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:37

2024-06-10T09:37

2024-06-10T10:56

происшествия

здоровье - общество

тольятти

самарская область

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САМАРА, 10 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет сообщение о смерти четырехлетней девочки после того, как она поела клубники. "Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", — сказали РИА Новости в ведомстве.Как пишут в соцсетях, это произошло в Тольятти в конце мая. По словам очевидцев, мама девочки купила клубнику в Центральном районе города и дома дала ее дочери. После этого ребенку стало плохо. Когда она потеряла сознание, мать вызвала скорую помощь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

https://ria.ru/20240428/klubnika-1942878812.html

тольятти

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происшествия, здоровье - общество, тольятти, самарская область