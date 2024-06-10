https://ria.ru/20240610/kitay-1951990428.html

Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД

Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024

Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД

Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:24

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нижний новгород

ван и (политик)

сергей лавров

брикс

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде. Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС. "Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, вместе с Россией работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС, поощрять совместные действия по укреплению "Глобального Юга", еще активнее высказываться в пользу поддержки мультилатерализма и стимулирования совместного развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20240610/atr-1951912829.html

россия

китай

нижний новгород

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в мире, россия, китай, нижний новгород, ван и (политик), сергей лавров, брикс, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)