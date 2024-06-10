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Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
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16:24 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/kitay-1951990428.html
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
в мире
россия
китай
нижний новгород
ван и (политик)
сергей лавров
брикс
экономика
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде. Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС. "Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, вместе с Россией работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС, поощрять совместные действия по укреплению "Глобального Юга", еще активнее высказываться в пользу поддержки мультилатерализма и стимулирования совместного развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, россия, китай, нижний новгород, ван и (политик), сергей лавров, брикс, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Китай, Нижний Новгород, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД

Ван И: Китай готов работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС.
"Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, вместе с Россией работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС, поощрять совместные действия по укреплению "Глобального Юга", еще активнее высказываться в пользу поддержки мультилатерализма и стимулирования совместного развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Вчера, 12:04
 
В миреРоссияКитайНижний НовгородВан И (политик)Сергей ЛавровБРИКСЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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