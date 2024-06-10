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Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, работать с РФ над укреплением стратегического партнерства объединения, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде. Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС. "Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС в качестве председателя, вместе с Россией работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС, поощрять совместные действия по укреплению "Глобального Юга", еще активнее высказываться в пользу поддержки мультилатерализма и стимулирования совместного развития", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20240610/atr-1951912829.html
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в мире, россия, китай, нижний новгород, ван и (политик), сергей лавров, брикс, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Китай, Нижний Новгород, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Китай готов всемерно поддерживать работу России в БРИКС, заявил глава МИД
Ван И: Китай готов работать над укреплением стратегического партнерства БРИКС