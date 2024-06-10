https://ria.ru/20240610/khorvatiya-1951837482.html

Хорватское демократическое содружество лидирует на выборах в Европарламент

Хорватское демократическое содружество лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Хорватское демократическое содружество лидирует на выборах в Европарламент

Правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС, HDZ) лидирует на выборах депутатов Европарламента (ЕП) при низкой явке, заявил спикер хорватского... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:21

2024-06-10T00:21

2024-06-10T11:08

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хорватское демократическое содружество

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БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС, HDZ) лидирует на выборах депутатов Европарламента (ЕП) при низкой явке, заявил спикер хорватского Сабора (парламента), член руководства партии Гордан Яндрокович. В Хорватии выборы депутатов Европарламента проходили в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Государственная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала ранее 25 партий и коалиций, которые претендуют на 12 отведенных хорватам мандатов в Европарламенте из всего 720. Правом голоса обладали немногим более 3,7 миллиона граждан.Согласно данным экзит-поллов агентства Ipsos для Хорватского радио и телевидения, правоцентристская HDZ получает 6 мандатов из 12 в ЕП, крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия (SDP) 4 мандата, правое "Отечественное движение" и либерально-зеленое "Можем" - по одному мандату. Результаты экзит-поллов совпадают с предварительными данными ГИК по результатам обработки 99,82% мест для голосования."Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто сегодня вышел на выборы. Конечно, особенно тех, кто проголосовал за HDZ. Мы снова завоевали убедительную победу. Когда смотрим в процентах, мы получили большее 33%... это еще одна в ряду политических побед HDZ", - заявил спикер парламента в эфире национального телеканала и подчеркнул, что волеизъявление прошло при "относительно низкой явке".Избирком сообщил, что явка составила всего 21,34%, примерно такой же или немного ниже она была на первых выборах депутатов ЕП в Хорватии в 2013 году.Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

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в мире, хорватия, европарламент, хорватское демократическое содружество