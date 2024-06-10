https://ria.ru/20240610/khodchenkova-1951376137.html

Светлана Ходченкова возвращается в театр в спектакле "Зал ожидания"

Светлана Ходченкова возвращается в театр в спектакле "Зал ожидания" - РИА Новости, 10.06.2024

Светлана Ходченкова возвращается в театр в спектакле "Зал ожидания"

Светлана Ходченкова после долгого перерыва возвращается на театральную сцену. Актриса репетирует главную роль в постановке "Зал ожидания". В спектакле ее... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:38

2024-06-10T06:38

2024-06-10T06:38

культура

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Светлана Ходченкова после долгого перерыва возвращается на театральную сцену. Актриса репетирует главную роль в постановке "Зал ожидания". В спектакле ее партнером стал Александр Метелкин. Об этом в интервью РИА Новости сообщил продюсер, руководитель частного театра "Ателье" Эльшан Мамедов. "Ролей в театре у Светланы Ходченковой гораздо меньше, чем в кино, но почти все они в нашем театре. Впервые на профессиональной сцене Светлана появилась сразу после института в спектакле "Госпиталь "Мулен Руж", имевшем большой зрительский успех. Дальнейшие работы – "Дед Мороз – мерзавец", "Театр по правилам и без", "История любви", — рассказал Эльшан. По его словам, "Зал ожидания" – российская версия пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима, произведения которого ставились во многих странах. "Ты оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Зависит от того, как была прожита жизнь. Твое будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает тебе сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Согласишься? Но помни – даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть", — так описали сюжет нового спектакля в театре "Ателье".Светлана Ходченкова отметила: "Зал ожидания" для меня – это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования – кино и театр. Это сложно и очень увлекательно".Режиссером постановки стал Павел Пархоменко. "В меня очень попала тема пьесы – пробуждение сознания. Героиня для меня – грешница, вся ее жизнь – это ошибка на ошибке. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы проснуться", — признался он.Премьерные показы спектакля "Зал ожидания" пройдут 14 и 15 октября на сцене театра Ермоловой.

https://ria.ru/20240523/tsirk-1947403600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк