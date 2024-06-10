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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 10.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 Канал". РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:56
2024-06-10T17:56
2024-06-10T17:56
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 Канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.45 мск, в Харьковской области уже два часа звучит воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Украинский "24 канал" сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги