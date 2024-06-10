https://ria.ru/20240610/khanter-1952053017.html

СМИ: прокурор по делу Хантера Байдена заявил, что смог доказать его вину

СМИ: прокурор по делу Хантера Байдена заявил, что смог доказать его вину - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: прокурор по делу Хантера Байдена заявил, что смог доказать его вину

Прокурор по делу о нарушениях при хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:14

2024-06-10T20:14

2024-06-10T20:15

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Прокурор по делу о нарушениях при хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена заявил присяжным, что смог доказать его вину в ходе судебного процесса. "Доказательства были личными, неприятными и ошеломляющими", - заявил прокурор Лео Уайз в ходе прений, передает телеканал CNN. По словам гособвинителя, подобные доказательства были "необходимы". "Обвиняемый знал, что он употребляет крэк в инкриминируемый период", - добавил Уайз. Рассмотрение дела заняло неделю, всего было заслушано более 10 свидетелей. Прокуратура вызвала бывшую жену Байдена-младшего, а также вдову его брата Бо, с которой у Хантера также были отношения. Свидетели обвинения говорили о наркотической зависимости Байдена-младшего, показывая, что в сентябре и в конце октября 2018 года заставали его под воздействием запрещенных веществ. Дочь Хантера Байдена Наоми рассказала, что летом 2018 года впервые за три года после смерти дяди Бо увидела отца трезвым – в реабилитационном центре. Сам подсудимый выступать в ходе процесса пока отказался. Адвокаты считают, что в ходе судебного следствия не был доказан факт употребления Хантером Байденом наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, пока вдова его брата не выкинула пистолет в мусор, как она заявила, из-за опасений за собственную жизнь и безопасность Байдена-младшего и окружающих. Против Байдена-младшего рассматривают уголовное дело о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США. Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

https://ria.ru/20231209/musk-1914866901.html

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в мире, сша, калифорния, хантер байден, джо байден