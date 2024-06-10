https://ria.ru/20240610/kazan-1951895573.html

В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

В Казани сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 10.06.2024

В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:19

2024-06-10T11:19

2024-06-10T11:30

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщила Росавиация."В 11.00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/samolety-1951866262.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, республика татарстан (татарстан)