https://ria.ru/20240610/kazan-1951895573.html
В Казани сняли ограничения на работу аэропорта
В Казани сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 10.06.2024
В Казани сняли ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:19
2024-06-10T11:19
2024-06-10T11:30
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщила Росавиация."В 11.00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/samolety-1951866262.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, республика татарстан (татарстан)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани сняли ограничения на работу аэропорта
Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Казани