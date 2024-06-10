https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html

В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце

В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце

Полиция задержала мужчину, ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца на северо-востоке Москвы, потерпевший скончался в больнице,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:57

2024-06-10T09:57

2024-06-10T12:32

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца на северо-востоке Москвы, потерпевший скончался в больнице, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ. "Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве мужчины в проезде Шокальского", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в понедельник поступило сообщение о драке в проезде Шокальского. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. "В результате 39-летний фигурант нанес своему оппоненту удар в область сердца ножом - катаной", - добавляется в сообщении. Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.

https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

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происшествия, москва, россия