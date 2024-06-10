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В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце - РИА Новости, 10.06.2024
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09:57 10.06.2024 (обновлено: 12:32 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html
В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце
В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце
Полиция задержала мужчину, ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца на северо-востоке Москвы, потерпевший скончался в больнице,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:57
2024-06-10T12:32
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца на северо-востоке Москвы, потерпевший скончался в больнице, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ. "Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве мужчины в проезде Шокальского", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в понедельник поступило сообщение о драке в проезде Шокальского. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. "В результате 39-летний фигурант нанес своему оппоненту удар в область сердца ножом - катаной", - добавляется в сообщении. Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, ударившего оппонента мечом в сердце

МВД задержало мужчину, ударившего оппонента японским мечом в область сердца

© Столичный СК/TelegramЯпонский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
Японский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
© Столичный СК/Telegram
Японский меч катана, которым задержанный за убийство во время драки нанес удар потерпевшему на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, ударившего в драке оппонента японским мечом катаной в область сердца на северо-востоке Москвы, потерпевший скончался в больнице, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ.
«
"Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве мужчины в проезде Шокальского", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в понедельник поступило сообщение о драке в проезде Шокальского. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.
"В результате 39-летний фигурант нанес своему оппоненту удар в область сердца ножом - катаной", - добавляется в сообщении.
Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.
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