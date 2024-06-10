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Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
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15:48 10.06.2024 (обновлено: 21:09 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html
Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ
Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ
Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:48
2024-06-10T21:09
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror."Король намерен наладить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни, сообщают инсайдеры", — говорится в материале.Отмечается, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III, который с февраля проходит курс лечения от рака, выразил свое недовольство тем, что встречается с ними только по видеосвязи, после того как всего несколько раз встретился с пятилетним Арчи и один раз — с двухлетней Лилибет.Его решение увеличить количество встреч с внуками прозвучало, когда стало известно, что он отправил Лили "искренний подарок и открытку" на ее недавний день рождения, говорится в статье.Источники, близкие к 75-летнему королю, говорят, что он стремится как никогда сосредоточиться на своей семье и обязанностях и наверстать упущенное время после того, как был вынужден сократить количество мероприятий из-за своего диагноза.
https://ria.ru/20240425/plan-1942360897.html
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карл iii, великобритания, в мире
Карл III, Великобритания, В мире
Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ

Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

© Maja SmiejkowskaБританский король Карл III
Британский король Карл III
© Maja Smiejkowska
Британский король Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror.
"Король намерен наладить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни, сообщают инсайдеры", — говорится в материале.
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Отмечается, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III, который с февраля проходит курс лечения от рака, выразил свое недовольство тем, что встречается с ними только по видеосвязи, после того как всего несколько раз встретился с пятилетним Арчи и один раз — с двухлетней Лилибет.
Его решение увеличить количество встреч с внуками прозвучало, когда стало известно, что он отправил Лили "искренний подарок и открытку" на ее недавний день рождения, говорится в статье.
Источники, близкие к 75-летнему королю, говорят, что он стремится как никогда сосредоточиться на своей семье и обязанностях и наверстать упущенное время после того, как был вынужден сократить количество мероприятий из-за своего диагноза.
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