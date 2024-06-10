https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html

Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ

Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024

Карл III принял новое решение из-за рака, пишут СМИ

Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:48

2024-06-10T15:48

2024-06-10T21:09

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Король Великобритании Карл III хочет возобновить общение с детьми принца Гарри, пишет Mirror."Король намерен наладить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни, сообщают инсайдеры", — говорится в материале.Отмечается, что король испытывает огромную печаль из-за отсутствия отношений с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Карл III, который с февраля проходит курс лечения от рака, выразил свое недовольство тем, что встречается с ними только по видеосвязи, после того как всего несколько раз встретился с пятилетним Арчи и один раз — с двухлетней Лилибет.Его решение увеличить количество встреч с внуками прозвучало, когда стало известно, что он отправил Лили "искренний подарок и открытку" на ее недавний день рождения, говорится в статье.Источники, близкие к 75-летнему королю, говорят, что он стремится как никогда сосредоточиться на своей семье и обязанностях и наверстать упущенное время после того, как был вынужден сократить количество мероприятий из-за своего диагноза.

https://ria.ru/20240425/plan-1942360897.html

https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html

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карл iii, великобритания, в мире