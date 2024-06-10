https://ria.ru/20240610/italiya-1951874937.html

Партия Мелони набирает 28,8 процента голосов на выборах в Европарламент

Партия Мелони набирает 28,8 процента голосов на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Партия Мелони набирает 28,8 процента голосов на выборах в Европарламент

Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, свидетельствуют данные МВД после... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:54

2024-06-10T09:54

2024-06-10T10:23

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италия

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РИМ, 10 июн - РИА Новости. Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент, свидетельствуют данные МВД после подсчета подавляющего большинства бюллетеней. Второй результат показывает главная оппозиционная сила страны - Демократическая партия, набирающая 24% поддержки. Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партия "Вперед, Италия", заручается поддержкой 9,7% избирателей. Ей уступает партия "Лига", также входящая в большинство, она заработала 9,1%. Газета Repubblica, комментируя итоги выборов, говорит об успехе "Братьев Италии", которые на национальных выборах в октябре 2022 получили 26% голосов, и Демпартии, поддержка которой за полтора года выросла на пять процентных пунктов. "Система снова становится двухполюсной, и это хорошая новость: существуют противоположные взгляды, и граждане сказали, что они на нашей стороне", - заявила Мелони в ходе ночного выступлении в штабе своей партии. "Вперед, Италия", лидерство в которой после кончины основателя Сильвио Берлускони перешло к вице-премьеру и главе МИД Антонио Таяни, превзошла "Лигу" другого вице-премьера и главы Минтранса Маттео Сальвини. Repubblica отмечает, что эти результаты свидетельствуют о прочности правящей коалиции и продолжении курса нынешнего правительства без угрозы перестановок в нем. Поддержка другого оппозиционного образования, "Движения 5 звезд", пока оценивается в 10% голосов. Это единственная политическая сила в итальянском парламенте, выступающая против отправки вооружений западных стран на Украину. "Европейские выборы для "Движения" завершаются худшим результатом в его истории", - сообщила газета Corriere della Sera, напомнив, что осенью 2022 года оно получило 15,5%. Явка избирателей составила 49,7%, также сообщило МВД. В 2019 году этот показатель составлял 54,50% имеющих право голоса.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240610/gretsiya-1951871537.html

https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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