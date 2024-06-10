Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
19:06 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/investproekty-1952037196.html
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области - РИА Новости, 10.06.2024
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:06
2024-06-10T19:06
омская область
технологии
омская область
омск
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952036442_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_255a22b1d236d815505f3be2f4315883.jpg
ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Омской области провел встречу с журналистами по итогам работы на полях Петербургского международного экономического форума. "Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей", - сказал Виталий Хоценко. Самым масштабным проектом, по словам губернатора, стало соглашение с группой компаний "Титан". Благодаря ему планируется реализовывать в Омске инвестиционный проект по созданию нового производства на 1500 рабочих мест. Вторым по важности проектом стало строительство нового аэропорта "Омск-Федоровка" до 2028 года. "У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства", - добавил глава региона. На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/protezirovanie-1951043238.html
https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952036442_0:0:2552:1913_1920x0_80_0_0_24fbb5f11f36a110611f5dd7d5441322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Технологии, Омская область, Омск, Виталий Хоценко

Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава Омской области провел встречу с журналистами по итогам работы на полях Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
Губернатор Хоценко: в Омске будет центр высокотехнологичного протезирования
6 июня, 15:48
"Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей", - сказал Виталий Хоценко.
Самым масштабным проектом, по словам губернатора, стало соглашение с группой компаний "Титан". Благодаря ему планируется реализовывать в Омске инвестиционный проект по созданию нового производства на 1500 рабочих мест.
Вторым по важности проектом стало строительство нового аэропорта "Омск-Федоровка" до 2028 года.
"У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства", - добавил глава региона.
На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Хоценко обсудил с делегацией из Узбекистана в Омске вопросы сотрудничества
21 мая, 17:27
 
Омская областьТехнологииОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала