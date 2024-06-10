https://ria.ru/20240610/investproekty-1952037196.html
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области - РИА Новости, 10.06.2024
Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:06
2024-06-10T19:06
2024-06-10T19:06
омская область
технологии
омская область
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Омской области провел встречу с журналистами по итогам работы на полях Петербургского международного экономического форума. "Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей", - сказал Виталий Хоценко. Самым масштабным проектом, по словам губернатора, стало соглашение с группой компаний "Титан". Благодаря ему планируется реализовывать в Омске инвестиционный проект по созданию нового производства на 1500 рабочих мест. Вторым по важности проектом стало строительство нового аэропорта "Омск-Федоровка" до 2028 года. "У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства", - добавил глава региона. На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/protezirovanie-1951043238.html
https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Технологии, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава Омской области провел встречу с журналистами по итогам работы на полях Петербургского международного экономического форума.
"Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей", - сказал Виталий Хоценко.
Самым масштабным проектом, по словам губернатора, стало соглашение с группой компаний "Титан". Благодаря ему планируется реализовывать в Омске
инвестиционный проект по созданию нового производства на 1500 рабочих мест.
Вторым по важности проектом стало строительство нового аэропорта "Омск-Федоровка" до 2028 года.
"У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства", - добавил глава региона.
На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.