https://ria.ru/20240610/investproekty-1952037196.html

Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области

Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области - РИА Новости, 10.06.2024

Губернатор Хоценко рассказал о масштабных инвестпроектах в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:06

2024-06-10T19:06

2024-06-10T19:06

омская область

технологии

омская область

омск

виталий хоценко

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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал журналистам о масштабных инвестиционных проектах, которые будут реализованы в Омской области в ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Омской области провел встречу с журналистами по итогам работы на полях Петербургского международного экономического форума. "Все встречи, которые запланировали, мы провели. С членами правительства Российской Федерации встречались, с представителями бизнеса. По подсчетам нашего министерства экономики, сумма инвестиций по итогам составляет почти 480 миллиардов рублей", - сказал Виталий Хоценко. Самым масштабным проектом, по словам губернатора, стало соглашение с группой компаний "Титан". Благодаря ему планируется реализовывать в Омске инвестиционный проект по созданию нового производства на 1500 рабочих мест. Вторым по важности проектом стало строительство нового аэропорта "Омск-Федоровка" до 2028 года. "У нашей оборонной промышленности огромный потенциал. Чтобы этот потенциал конвертировать в гражданскую продукцию, мы создаем промышленные кластеры. Это, по сути, цепочка предприятий, которая создает компонентную базу для готового изделия, для конечного производства", - добавил глава региона. На полях Петербургского международного экономического форума делегация Омской области за три дня провела более 30 встреч и переговоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/protezirovanie-1951043238.html

https://ria.ru/20240521/sotrudnichestvo-1947485454.html

омская область

омск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, омская область, омск, виталий хоценко