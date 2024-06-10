https://ria.ru/20240610/instrumenty-1952034299.html
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты - РИА Новости, 10.06.2024
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты
Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:56
2024-06-10T18:56
2024-06-10T18:56
надежные люди
пермский край
белгородская область
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гуманитарная помощь
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный центр. "Сегодня была отгрузка на четыре направления: Белгородская область, ЛНР, ДНР, Запорожье. Были отправлены многие позиции для наших бойцов: продукты питания, медикаменты…, музыкальные инструменты - да, да, у нас служат и музыканты", - говорится в сообщении. Помогал загружать вещи и оборудование в машину для бойцов в этот раз ученик школы №114 Михаил Попов. В краевом гуманитарном центре поблагодарили девятиклассника за содействие. По данным краевых властей, также фонд "Единый центр поддержки" собрал и выслал на донецкое и запорожское направления 15 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Речь идет о маскировочных сетках, медикаментах, продуктах питания, одежде, средствах гигиены, строительных инструментах, окопных свечах, газовых плитах, резине для автомобиля, "буржуйках", квадрокоптере и автомобиле УАЗ.
https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, белгородская область, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), гуманитарная помощь
Надежные люди, Пермский край, Белгородская область, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Гуманитарная помощь