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Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты - РИА Новости, 10.06.2024
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18:56 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/instrumenty-1952034299.html
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты - РИА Новости, 10.06.2024
Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты
Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:56
2024-06-10T18:56
надежные люди
пермский край
белгородская область
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гуманитарная помощь
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный центр. "Сегодня была отгрузка на четыре направления: Белгородская область, ЛНР, ДНР, Запорожье. Были отправлены многие позиции для наших бойцов: продукты питания, медикаменты…, музыкальные инструменты - да, да, у нас служат и музыканты", - говорится в сообщении. Помогал загружать вещи и оборудование в машину для бойцов в этот раз ученик школы №114 Михаил Попов. В краевом гуманитарном центре поблагодарили девятиклассника за содействие. По данным краевых властей, также фонд "Единый центр поддержки" собрал и выслал на донецкое и запорожское направления 15 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Речь идет о маскировочных сетках, медикаментах, продуктах питания, одежде, средствах гигиены, строительных инструментах, окопных свечах, газовых плитах, резине для автомобиля, "буржуйках", квадрокоптере и автомобиле УАЗ.
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пермский край
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пермский край, белгородская область, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), гуманитарная помощь
Надежные люди, Пермский край, Белгородская область, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Гуманитарная помощь

Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты

© Фото : Гуманитарный центр ПрикамьяМузыкальные инструменты в зону СВО для военнослужащих-музыкантов из Пермского края
Музыкальные инструменты в зону СВО для военнослужащих-музыкантов из Пермского края - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Гуманитарный центр Прикамья
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный центр.
«
"Сегодня была отгрузка на четыре направления: Белгородская область, ЛНР, ДНР, Запорожье. Были отправлены многие позиции для наших бойцов: продукты питания, медикаменты…, музыкальные инструменты - да, да, у нас служат и музыканты", - говорится в сообщении.
Помогал загружать вещи и оборудование в машину для бойцов в этот раз ученик школы №114 Михаил Попов. В краевом гуманитарном центре поблагодарили девятиклассника за содействие.
По данным краевых властей, также фонд "Единый центр поддержки" собрал и выслал на донецкое и запорожское направления 15 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Речь идет о маскировочных сетках, медикаментах, продуктах питания, одежде, средствах гигиены, строительных инструментах, окопных свечах, газовых плитах, резине для автомобиля, "буржуйках", квадрокоптере и автомобиле УАЗ.
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Надежные людиПермский крайБелгородская областьЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Гуманитарная помощь
 
 
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