https://ria.ru/20240610/instrumenty-1952034299.html

Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты

Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты - РИА Новости, 10.06.2024

Пермский край направил в зону СВО военнослужащим музыкальные инструменты

Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:56

2024-06-10T18:56

2024-06-10T18:56

надежные люди

пермский край

белгородская область

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

гуманитарная помощь

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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермский край направил военнослужащим-музыкантам в зону проведения специальной военной операции музыкальные инструменты, сообщает региональный гуманитарный центр. "Сегодня была отгрузка на четыре направления: Белгородская область, ЛНР, ДНР, Запорожье. Были отправлены многие позиции для наших бойцов: продукты питания, медикаменты…, музыкальные инструменты - да, да, у нас служат и музыканты", - говорится в сообщении. Помогал загружать вещи и оборудование в машину для бойцов в этот раз ученик школы №114 Михаил Попов. В краевом гуманитарном центре поблагодарили девятиклассника за содействие. По данным краевых властей, также фонд "Единый центр поддержки" собрал и выслал на донецкое и запорожское направления 15 тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Речь идет о маскировочных сетках, медикаментах, продуктах питания, одежде, средствах гигиены, строительных инструментах, окопных свечах, газовых плитах, резине для автомобиля, "буржуйках", квадрокоптере и автомобиле УАЗ.

https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html

пермский край

белгородская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, белгородская область, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), гуманитарная помощь