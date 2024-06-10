https://ria.ru/20240610/inostrantsy-1951871996.html

Мурашко заявил о росте потока иностранцев, желающих лечиться в России

Мурашко заявил о росте потока иностранцев, желающих лечиться в России - РИА Новости, 10.06.2024

Мурашко заявил о росте потока иностранцев, желающих лечиться в России

Поток иностранцев, желающих лечиться в России, растет, медицинский туризм уже приносит ежегодно более 1 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:40

2024-06-10T09:40

2024-06-10T09:40

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Поток иностранцев, желающих лечиться в России, растет, медицинский туризм уже приносит ежегодно более 1 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим высокий интерес и возрастающий поток иностранных граждан, желающих получить медицинскую помощь в России", - сказал Мурашко. Он пояснил, что современные технологии позволяют вылечить пациента быстрее, оказать ему медицинскую помощь за счет малоинвазивных методик, улучшить диагностику, поэтому пациентам требуется меньше времени пребывания в стационаре. По словам министра, у российских клиник достаточно возможностей, чтобы принимать иностранных граждан без задержки оказания медпомощи россиянам. "По нацпроекту мы должны были достичь показателя в 1 миллиард долларов в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то, что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли. Сегодня в их структуре всё больше появляется высокотехнологичных методов лечения", - отметил Мурашко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество